El Ayuntamiento de Zaragoza extiende al domingo el cierre de los parques por las fuertes rachas de viento

Plaza de los Sitios cerrada por los bomberos ante las fuertes rachas de viento que se esperan este sábado y el domingo. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá activado el Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) durante este domingo, 29 de marzo, de 14.00 a 18.00 horas. Este plan se suma al que se mantiene activado este sábado hasta las 18.00 horas por las fuertes rachas de viento que, según la Agencia Estatal de Meteorología, se alcanzarán en la ciudad.

Como medida preventiva, durante ese horario de sábado y domingo, se cierran al tránsito los parques de la ciudad que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

Además, desde el Ayuntamiento se pide a la población extremar la precaución no sólo durante las horas indicadas, sino durante el resto del fin de semana, evitando transitar por zonas con gran densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.

Los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.