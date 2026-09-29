El Ayuntamiento de Zaragoza habilita una partida de 600.000 euros para mejora de fachadas de edificios protegidos

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo, con carpeta; y el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo, ha informado de que se ha habilitado una partida de 600.000 euros para mejorar el ornato de las fachas de edificios residenciales de zonas históricas y que cuenten con algún tipo de protección con el objetivo de mejorar y conservar la imagen exterior de sus inmuebles y proteger el patrimonio arquitectónico y paisaje urbano de la ciudad.

La finalidad es promover la mejora estética, visual y ornamental de las fachadas, premiando a aquellos edificios que cuentan con un buen estado de conservación y eficiencia energética, ha aclarado.

El Ayuntamiento pagará hasta el 45 por ciento del presupuesto subvencionable de las obras, que aliviará la carga económica para las comunidades de vecinos.

Las cuantías máximas otorgadas por edificio se han estructurado en función del tipo y la envergadura de la actuación a realizar. Así para la mejora general y limpieza como tratamientos en muro y/o renovación de las carpinterías exteriores en la fachada, el importe máximo de la ayuda será el más cuantioso hasta los 40.000 euros.

Las intervenciones centradas en la restauración de elementos ornamentales originales --siempre y cuando no afecten a la estructura portante del edificio--, la subvención podrá alcanzar hasta los 10.000 euros; mientras que a la iluminación monumental para realzar la belleza nocturna de la ciudad, se destinarán ayudas de hasta 10.000 euros para la incorporación de iluminación ornamental eficiente, aplicable a inmuebles que cuenten con algún grado de protección en su fachada principal según el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOUZ).

ÁMBITOS ESTRATÉGICOS

Para maximizar el impacto visual de esta inversión y potenciar el atractivo turístico y comercial, las obras subvencionables se deberán llevar a cabo en diversos ámbitos estratégicos de la capital aragonesa.

Estas áreas prioritarias incluyen el paseo de la Independencia y la plaza de España, que conforman el gran eje comercial de la ciudad, así como la calle Alfonso I, principal arteria peatonal hacia la Basílica del Pilar.

Asimismo, las actuaciones se centrarán en el entorno monumental de la plaza del Pilar, La Seo y la plaza del Justicia, abarcando también todo el conjunto del Casco Histórico y el entorno inmediato del Mercado Central, ha enumerado.

Por último, tendrán un papel protagonista las fachadas que gozan de visibilidad desde el puente de Piedra y las riberas del Ebro, por ser fundamentales para la panorámica de la ciudad, incluyéndose también en este plan aquellos otros edificios catalogados o de especial interés arquitectónico e histórico que sean determinados y avalados por el propio Ayuntamiento.

REQUISITOS Y PLAZOS

La convocatoria está abierta a comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y propietarios únicos de edificios residenciales.

El Ayuntamiento ha establecido una serie de requisitos para asegurar que la inversión estética se realiza sobre una base estructural sólida de modo que los edificios candidatos deberán contar con una Inspección Técnica de Edificios (ITE) favorable, en caso de estar obligados a ella, y presentar un informe técnico que verifique la ausencia total de deficiencias graves en materia de conservación y eficiencia energética.

Asimismo, para garantizar el respeto al patrimonio local, los edificios que posean un grado de protección en su fachada deberán obtener un informe favorable de la propuesta de actuación emitido por el departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza. Este informe será un paso previo e imprescindible para la posterior obtención de la licencia urbanística correspondiente.

El plazo de presentación de solicitudes es de 90 días naturales desde el día siguiente a la publicación de las bases oficiales en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ).

La tramitación se realizará preferentemente de forma telemática a través de la Plataforma de Ayudas a la Rehabilitación de Zaragoza Vivienda, requiriendo el uso de firma electrónica (wallet ID).

No obstante, y de forma excepcional para garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos, la solicitud también podrá presentarse de forma presencial acudiendo a la Unidad de Información de Zaragoza Vivienda (UIAC), situada en la calle San Pablo 48.

Una vez que la ayuda sea oficialmente concedida y notificada, los beneficiarios tendrán un plazo máximo de ejecución de las obras de 12 meses. Tras la finalización de los trabajos, dispondrán de un periodo adicional de 30 días naturales para presentar toda la documentación justificativa del gasto.

Esta inyección de capital revela una gestión "eficiente" de los recursos municipales, ya que la inversión se financiará aprovechando los importes sobrantes de las anteriores convocatorias de ayudas a la rehabilitación edificatoria de uso residencial, correspondientes a los ejercicios 2021-2022 y 2024-2025, ha aclarado Rodrigo.