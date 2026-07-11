El Ayuntamiento de Zaragoza habilitará una zona de caravanas con motivo del eclipse del 12 de agosto - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza habilitará una zona de caravanas en el Recinto Ferial de Valdespartera con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Se ha puesto en marcha un espacio web 'www.zaragoza.es/zaragoza-eclipse' para reservar una plaza en este aparcamiento gratuito para caravanas, autocaravanas o furgonetas camper homologadas.

El espacio, especialmente acondicionado para acoger a quienes se desplacen hasta la ciudad en caravana el próximo 12 de agosto, contará con una capacidad máxima de 1.300 plazas y permanecerá cerrado y vigilado durante todo el periodo de apertura. El objetivo es ofrecer un lugar seguro, organizado y cómodo para los asistentes que elijan Zaragoza como destino para disfrutar de este acontecimiento astronómico excepcional.

La reserva de plazas ya se puede realizar a través de la mencionada página, disponible en español, inglés y francés. Una vez que las personas interesadas introduzcan los datos identificativos del titular y del vehículo, la aplicación generará un código QR personalizado que deberá validarse tanto a la entrada como a la salida.

Este QR permitirá reforzar la seguridad y el control de accesos porque facilitará conocer en todo momento qué vehículos permanecen en el interior del espacio, facilitando la gestión y garantizando un mayor control durante los días de mayor afluencia. El personal auxiliar del recinto será el encargado de ubicar cada vehículo.

VARIAS ZONAS

El recinto ferial se dividirá en 14 zonas de aparcamiento para facilitar la organización y, además, se habilitará una zona para el visionado del eclipse. Los vehículos podrán estacionar desde las 10.00 horas de la mañana del 10 de agosto hasta las 20.00 horas del 13 de agosto. Durante estos días estará permitido el estacionamiento, pero no la acampada.

La entrada al espacio se realizará por la calle 'Salomón' y 'Reina de Saba' con calle 'Centauros del desierto' y la salida por la calle 'Centauros del desierto' con la avenida 'Casablanca'. Tanto la entrada como la salida contarán con personal de seguridad para el control de los vehículos, que podrán entrar y salir del recinto durante esos días.

Una vez realizada la reserva, las personas inscritas podrán descargar desde la web un folleto con información de interés: servicios del recinto ferial, servicios públicos cercanos, normas y recomendaciones, mapa del recinto y teléfono de emergencia.

Además del aparcamiento, la zona habilitada contará con fuentes públicas, cuatro zonas de aseos más una de duchas, servicio de vigilancia y personal auxiliar, asistencia sanitaria, personal de prevención de incendios y una zona de vertido de aguas negras.

DISPOSITIVO CON MOTIVO DEL ECLIPSE

La puesta en marcha de esta zona forma parte del amplio dispositivo que está preparando el Ayuntamiento de Zaragoza para la celebración del eclipse. El Consistorio está realizando un importante esfuerzo de planificación para garantizar tanto la movilidad como la seguridad durante los días previos, la jornada del eclipse y las fechas posteriores.

En este trabajo participan de manera coordinada y transversal todas las áreas municipales, con el objetivo de que tanto los zaragozanos como las miles de personas que visiten la ciudad puedan disfrutar de este fenómeno astronómico único con las máximas garantías de seguridad, organización y calidad en los servicios.

En las próximas semanas, el Ayuntamiento de Zaragoza dará a conocer nuevos detalles sobre el dispositivo especial previsto para estas fechas, así como la programación de actividades organizada con motivo del eclipse, que convertirá a la ciudad en uno de los principales puntos de observación del fenómeno en España.