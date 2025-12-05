El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa 21 áreas de desarrollo urbano con capacidad para 28.042 viviendas, el 47% protegidas

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene activadas las 21 áreas de desarrollo urbanístico que en el corto y medio plazo permitirán construir 28.042 viviendas de las que el 46,85%, unas 13.139, serán de protección oficial. Este impulso supone la desaparición de vacíos urbanos y cicatrices, algunas históricas que esperaban durante décadas", ha destacado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Esta promoción de suelos del planeamiento urbanístico hace que se incremente el patrimonio de viviendas en un 8,52% sobre 329.000 hogares que hay en la ciudad, lo que tendrá incidencia en el precio de la vivienda y servirá para la "contención de precios". Tiene un doble efecto que permite construir y, además, hacerlo a precios más competitivos que otras ciudades, ha destacado Serrano.

A todo ello se suman otras 2.000 viviendas que están fuera de estas áreas de desarrollo urbano que llevan a cabo promotores y otras 2.303 viviendas públicas de alquiler diseminadas por parcelas de la ciudad.

Todo ello revela que el aumento de la capacidad de construir vivienda es "alto" y tiene el triple objetivo de que se facilita el acceso a la vivienda, se acaba con cicatrices históricas y se atienden demandas de los vecinos. "Se planifica con prudencia y criterios urbanístico conforme a la trama urbana y no hay desarrollos que no estén previstos y dimensionados desde la movilidad e infraestructuras de la ciudad, sin perjuicio de que a corto, medio y largo plazo se planeen nuevos equipamientos e infraestructuras", ha dicho.

De las 21 áreas significativas, 15 ya tiene la gestión administrativa aprobada o en tramitación y sus promotores podrán comenzar a construir en corto plazo; otras seis tiene el planeamiento aprobado y el proceso administrativo está por completarse.

"Desde 2019 hasta el año 2025, desde que el PP está en la Alcaldía de Zaragoza, habremos terminado con todos los vacíos urbanos que nos encontramos en la ciudad, que eran fundamentalmente el Portillo, Aceralia y Jesús y María", ha sintetizado.

En rueda de prensa, Serrano ha subrayado que El Portillo "es una realidad, ya hay máquinas trabajando". En los suelos de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) se proyectan 220 viviendas libres y el tercer parque urbano más grande, de 9 hectáreas, y un proyecto de urbanización de 33,8 millones y un plazo de obras de 14 meses.

ACERALIA

Sobre este proyecto ha detallado que la aprobación inicial de la modificación del plan general tenía unas prescripciones técnicas sobre la urbanización y se va hacer la aprobación definitiva de dicha modificación y en paralelo se aprobará el proyecto de urbanización y reparcelación. Cuando estén definitivamente, a finales de 2026 se podría inmediatamente iniciar la urbanización.

El horizonte es de que en un año toda la tramitación urbanística puede estar terminada y la urbanización de los suelos que son de la Sareb y también de Saica, ha apostillado. En este desarrollo urbano se hará una zona verde que separará la zona industrial de residencial, que permitirá servir de banda acústica.

En los antiguos suelos de la fábrica Aceralia se prevén 850 viviendas de las que 50 son VPO en seis manzanas con sus calles y espacios públicos.

En el antiguo colegio Jesús y María en el próximo pleno llevará la aprobación de la modificación de plan general y la aprobación del convenio por lo que a finales de 2026 podrán estar las máquinas trabajando, "además nos consta el interés del promotor de empezar cuanto antes", ha apostillado.

El proyecto son 160 pisos con una zona verde pública y peatonal que atravesará el centro del terreno y habrá un equipamiento vecinal. De los 6 millones de euros de compensación que ingresará el Ayuntamiento, 3,5 millones serán en metálico y otros 2,5 millones se satisfacen con dos parcelas para ampliar zonas verdes y hacer vivienda pública de alquiler en Las Fuentes.

VÍA HISPANIDAD

Sobre la operación de Vía Hispanidad, donde se levantarán 400 viviendas a las que algunos los vecinos han alegado, Serrano ha informado de que los informes jurídicos están terminados y solo falta la fase de notificación, que puede ser extensa.

"Yo creo que el expediente se va a cerrar antes de fin de año y el proceso de notificación empezará o en las últimas semanas de diciembre o en las primeras de enero", ha estimado Serrano.

OTRAS ÁREAS

Entre las principales áreas de desarrollo que ha enumerado Serrano se ha referido a Arcosur, donde hay una bolsa de suelo de 18.000 viviendas de las que 10.000 serán protegidas tras el convenio con Gobierno de Aragón e Ibercaja. "Por primera vez será con PIGAs para vivienda lo que demuestra el compromiso institucional porque hace 23 años se firmó el convenio urbanístico y las primeras viviendas comenzaron a construirse hace 15 años, pero ahora el desarrollo es exponencial con 17.000 viviendas", ha enfatizado.

El segundo mayor volumen se localiza en Parque Venecia II con un proyecto definitivo de urbanización aprobado, un previsión de obras a realizar en 24 meses, que impulsa la Junta de Compensación por más de 18 millones de euros y que se levantarán en diseño de manzana abierta con una media de 150 viviendas por edificación de planta baja más siete alturas con un desarrollo final de 1.150 viviendas de las que 374 será protegidas.

El entorno de la avenida de Cataluña tiene 7 áreas de desarrollo para levantar 2.981 viviendas, de las que 471 será protegidas. En San José, cuando se apruebe la venta de los terrenos de la antigua fábrica Alumalsa se construirán 106 viviendas en un desarrollo en el entorno del Canal Imperial.

Otros desarrollos urbanísticos se localizan en Miralbueno con 1.512 viviendas de las que 756 son protegidas y en otro sector 1,438 viviendas de las que 758 serán protegidas.

En otro sector de San José se contemplan 532 viviendas, de las que 156 son protegidas, aunque podrían aumentar a 809 y 200, respectivamente porque se plantean varios mecanismo que faciliten a la junta de compensación el desarrollo de estos suelos situados en la prolongación de Tenor Fleta.

En Montecanal, cuyos suelos se han adjudicado a la comunidad de bienes de Ebrosa y Fedisa por 15,3 millones, que es un aumento de 593.000 euros sobre la licitación, se levantarán un máximo de 100 unifamiliares. Además la adjudicataria deberá urbanizar el entorno y dejar varias parcela de propiedad municipal para su explotación y venta por el Ayuntamiento lo que "aumentará los beneficios económicos y sociales ya logrados", ha señalado Serrano.

En esta zona se ha llevado a cabo la enajenación mediante licitación pública, con procedimiento abierto, para adjudicarlos a la oferta más ventajosa.