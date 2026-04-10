El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa las ideas de jóvenes creativos con ayudas de hasta 3.000 euros - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa la creatividad de los jóvenes y les ayudar a convertir sus proyectos en realidad con el programa 'Ideas' que, por segundo año consecutivo, ha conseguido el objetivo para el que fue creado. Así, el joven Carlos Magallón ha podido realizar el cortometraje con la técnica de stop motion tradicional, que ahora expondrá en festivales de cine, mientras que otra joven, Mónica Loste, ha lanzado el podcast sobre las historias de las abuelas y la estudiante Lucía Alamán ha grabado su primer EP con canciones originales.

Estas "ideas" son un ejemplo de las 19 iniciativas que se han financiado en la última convocatoria de 2025, dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años que estén empadronados o estudien en la capital aragonesa.

Dotado con 50.000 euros, el programa contempla ayudas de hasta 3.000 euros, además de otra parte importante, al margen de lo económico, para poner en marcha una idea, como es asesoramiento y soporte técnico y la cesión de espacios.

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, ha presentado en La Azucarera algunas de estas iniciativas, acompañada por los propios protagonistas e impulsores de los proyectos. Si hay algo que caracteriza a los jóvenes es "su creatividad y originalidad" y, sobre todo, sus insuperables ganas de hacer cosas", ha indicado la edil. "Tienen un gran potencial y desde el Ayuntamiento queremos darles ese empujón que necesitan para que puedan poner en marcha magníficas ideas", ha precisado Bravo.

Precisamente, este viernes a las 19.00 horas se inaugura una de estas 'Ideas' en La Azucarera, donde se muestra la exposición 'Como las montañas lucho por mantenerme erguida' de Pilar Álvarez Soriano, que podrá verse en este espacio hasta el 16 de mayo.

"Queríamos generar un proyecto basándonos en los Pirineos como fuente de inspiración y, por ello, nos fuimos a Villanúa para poder crear y convivir con la fauna, la flora y el clima, y que esa experiencia nos enriqueciera para la exposición", ha apuntado.

"Hemos querido --ha relatado la autora-- poner a la naturaleza como protagonista y como potencia artística, a la vez que reivindicamos su protección. El programa nos ha ayudado a hacer todo de esto, ya que siendo artistas jóvenes no lo habríamos podido hacer".

Junto a Pilar ha estado también Carlos Magallón, quien ha podido realizar su cortometraje mediante la técnica de Stop Motion, en una de las salas del Túnel, donde tendrá lugar el pase gráfico antes de llevarlo a otros festivales y certámenes nacionales.

Por su parte, María Carrascosa está organizando una jornada para reunir a mujeres profesionales de la industria musical para compartir experiencias, retos y herramientas, y Lucía Alamán ha grabado y producido su primer EP con cinco canciones originales.

Una de las "ideas más entrañables" han llegado de la mano de Mónica Loste que ha lanzado, junto a otras compañeras, el podcast 'Historias de nuestras abuelas' con el reclamo de 'Yaya, cuéntame más' y el objetivo de preservar la sabia memoria intergeneracional.

APOYO ADMINISTRATIVO Y CESIÓN DE ESPACIOS

Desde el Servicio de Juventud, se realizan los trámites asumiendo las tareas de gestión de cada solicitante, para que esta parte, que resulta más complicada, no sea un obstáculo a la hora de acceder a las ayudas.

Al igual que el año pasado, se contemplan tres tramos en función del proyecto. El primero es hasta 1.000 euros para iniciativas individuales; el segundo alcanza hasta 2.000 euros para aquellas impulsadas entre dos y cinco personas, mientras que el tercero llega hasta los 3.000 euros para proyectos realizados por más de cinco personas.

Se podrá subvencionar hasta el cien por cien del importe propuesto Además, de la ayuda económica, los jóvenes reciben también el apoyo técnico necesario para poner en marcha el proyecto, como la coordinación con otras entidades, y además pueden solicitar también la utilización de espacios municipales.

22 IDEAS FINANCIADAS

En la primera edición, se han aprobado 22 ideas. La mayoría planteadas por grupos de chicos y chicas, algunos muy numerosos, demostrando el trabajo colaborativo que hay detrás de cada una de ellas, llegando a participar un total de 80 jóvenes en todos los proyectos.

Entre las ideas, había un Coro Joven de Aragón con sesenta miembros, el montaje de un musical con la participación de quince jóvenes o la grabación de un EP.

También han propuesto la organización de festivales de arte urbano, unas jornadas dedicadas a la fantasía y ciencia ficción, una exposición de moda o un canal de YouTube con deportes tradicionales.

Ha habido "ideas muy prácticas", como una publicación de técnicas de primeros auxilios, la edición de ensayos o una app para jóvenes para proponer planes.