El Ayuntamiento de Zaragoza incorpora 43,4 millones más de fondos UE y la inversión aumenta hasta los 151,7 millones

ZARAGOZA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de 2024 tendrá 43,4 millones más por la captación de fondos de la Unión Europea (UE) lo que supondrá aumentar la inversión de los 108 millones de euros iniciales hasta los 151,7 millones, que es un 40 por ciento más sobre la previsión inicial.

"Es un récord en inversiones del Ayuntamiento y plantea un escenario interesante en la inversión y en el retorno económico a la ciudad" ha destacado la consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans.

En rueda de prensa, Blanca Solans ha explicado que esta diferencia positiva se trasladará a la inversión de Zaragoza y contribuirá a tener un "mejor escenario" para recuperarse y hacer inversiones para transformar la ciudad, estar a la vanguardia y ser más sostenible en términos ambientales y sociales".

Al respecto, ha precisado que no todo es inversión constructiva, sino "asociada a la sostenibilidad ambiental y social", ya que contribuye a mejorar los estándares de vida de los ciudadanos.

Este trabajo de captación de fondos UE se reflejará en los capítulos 6 y 7 del presupuesto municipal en los que se recogen las inversiones, y revela que Zaragoza, después de Madrid es la ciudad de España que más captación de fondos europeos ha logrado y que ha sido posible "gracias a la apuesta decidida y estratégica del Gobierno municipal por los mecanismos de financiación europeos".

DESGLOSE

Del total de estos nuevos ingresos a la adquisición de autobuses eléctricos se destinarán 12,36 millones de euros; el contrato de las nuevas bicicletas públicas dispondrá de 6,5 millones de euros, las electrificación de cocheras de los autobuses urbanos 2,9 millones de euros; la recogida de residuos orgánicos 1,2 millones; las mejoras en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos (CRUZ) 1,6 millones; el acondicionamiento de las riberas del río Huerva 1 millón; la eficiencia energéticas de museos y salas de exposiciones 410.000 euros: las políticas de digitalización 900.000 euros; las instalaciones deportivas 200.000 euros y la rehabilitación del antiguo IES Luis Buñuel 100.000 euros, además de 43.8000 euros para reformas de la Casa Amparo.

Blanca Solans ha precisado que uno de los proyectos que se verán beneficiados es la Tarjeta Lazo para tener un sistema digital asociado a la movilidad que permita a los usuarios poderse desplazar de forma sostenible y facilitar la vida a los ciudadanos también en el pago de los billetes de autobús al aeropuerto de Zaragoza.

El balance de esta modificación presupuestaria, ha dicho Solans, es "positivo" porque frente al ámbito nacional del Gobierno de España con una "dejación de funciones sobre el presupuesto y el impacto negativo en comunidades autónomas y administraciones locales en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos un modelo económico y financiero totalmente diferente".

"El Gobierno del PP con el apoyo de VOX --ha subrayado Solans-- ofrece estabilidad y maximaliza los recursos financieros que vienen de la Unión Europea que contribuyen a la mejora de la economía local, en el impulso transformador para estar entre las principales ciudades de Europa más vanguardistas y que el estándar de vida sea aún mayor".

Además, ha recalcado que esta mejora de la inversión se hace sin emitir deuda y sin subir los impuestos, sino mediante una "mejor gestión de fondos UE para contribuir a que Zaragoza "sea una marca asociada a la calidad y crecimiento de la vida de los ciudadanos".

REMANENTE DE TESORERÍA

Por otro lado, Solans ha avanzado que tras la liquidación del presupuesto de 2023 el remanente de tesorería del pasado ejercicio es de 9,3 millones de euros.

Sobre el destino de esa cuantía ha explicado que se está analizando pero no se puede concretar, de momento, al estar a expensas de las reglas fiscales que se suspendieron en la pandemia, pero ya se han levantado y el debate sobre si se aplicarán las mismas de antes del coronavirus está en debate en el Parlamento europeo. "Estamos pendientes de las instrucciones del Ministerio de Hacienda para aplicar correctamente el remanente", ha precisado.

Según la normativa estatal, el remanente se debe destinar a amortización de deuda, pero esta regla se suspende desde la pandemia, la última prórroga ha vencido en 2023 y el Gobierno de España no ha aclarado hasta ahora las condiciones para 2024.

PGE

Blanca Solans ha expresado su "asombro" por la decisión del Gobierno de España de no presentar el proyecto de presupuestos generales para 2024 (PGE) cuando "es su deber constitucional", aunque luego decaigan por falta de apoyos.

A su parecer, se ha producido una "situación mala para la democracia" y ha asegurado que Bruselas está "alerta y pendiente del pacto de estabilidad e insta al Gobierno de España a presentar unas políticas fiscales creíbles".

Ha comentado que desde el Gobierno de Zaragoza detectaban que habría un crecimiento positivo del presupuesto de este año, pero optaron por la prudencia. "No confiábamos en la palabra de Sánchez y el presupuesto de Zaragoza no se ha hecho todo lo expansivo acorde al escenario de la mejora de las entregas a cuenta. No nos fiamos y nos concentramos en apostar por la financiación europea que sería más positivo al canalizarse por el Ministerio de Hacienda, pero tutelado por la Comisión Europea y, al final, ha sido favorable para Zaragoza".

Solans ha confiado en que ante esta ausencia de PGE para 2024 el Ministerio de Hacienda aporte un solución "constructiva" tanto para las comunidades autónomas, como para los ayuntamientos y que contribuya a que la economía "no se pare".