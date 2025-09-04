El Ayuntamiento de Zaragoza instalará placas solares de autoconsumo en de 18 edificios públicos

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación el contrato de suministro energético y concesión demanial para la instalación, gestión, mantenimiento y explotación de placas de energía fotovoltaica en las cubiertas de 18 equipamientos municipales por un valor de 2.551.953,52 euros, IVA incluido.

Así lo ha detallado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha recordado que este proyecto "forma parte de la Estrategia Integral de Desarrollo Energético y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que prevé una inversión público privada superior a los 160 millones de euros para impulsar la transformación hacia una ciudad más sostenible, eficiente y habitable con proyectos basados en cuatro ejes: eficiencia energética, autoconsumo, rehabilitación de viviendas y movilidad sostenible".

El proyecto que sale a licitación establece las cláusulas que servirán de base para "el suministro de energía al Ayuntamiento en régimen de autoconsumo, así como para la cesión de las cubiertas de 18 edificios municipales para la instalación de plantas de producción de energía solar fotovoltaica (PFV) para establecer una modalidad de autoconsumo colectivo, de la que resulte el suministro de energía", ha detallado Serrano.

"Zaragoza está implementado políticas que facilitan la instalación de sistemas de energía renovable en edificios públicos, promoviendo la autonomía energética y la reducción de la dependencia de fuentes externas. Estas iniciativas no solo generan ahorros económicos a largo plazo, sino que también refuerzan el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático", ha recordado.

Se trata de "instalar placas fotovoltaicas en pabellones deportivos, escuelas infantiles y centros cívicos repartidos en 14 distritos y barrios rurales de la ciudad, que han sido elegidos por los funcionarios municipales atendiendo a los estudios de prefactibilidad de sus cubiertas y a las condiciones técnicas de los equipamientos", ha avanzado Víctor Serrano.

Por zonas, en las Delicias se instalarán en los pabellones deportivos municipales de Ciudad de Zaragoza y Delicias, así como en la Escuela Infantil El Andén; en Miralbueno se han elegido el Centro Cívico y el Centro Deportivo Municipal; en Santa Isabel serán el Pabellón Deportivo Municipal Fernando Escartín y la Escuela Infantil Brioletas.

POTENCIA

También en el Casco Histórico será el Pabellón Deportivo Municipal Tenerías; en Torrero el Pabellón Deportivo Municipal Torrero; en Oliver-Valdefierro el pabellón Ramiro Solans; en el Arrabal el Pabellón Deportivo Municipal La Jota; en Distrito Universidad será el Aula de Naturaleza Francisco Loscos; y en los barrios rurales se han elegido el pabellón San Braulio de Juslibol, así como los pabellones deportivos municipales de San Juan de Mozarrifar, Monzalbarba, Casetas, Montañana y San Gregorio.

El prediseño presentado supone la instalación de 1.482,4 kWp de potencia fotovoltaica en las cubiertas de los 18 edificios municipales seleccionado, que aproximadamente alcanzará la generación de unos 1.927.120 kWh anuales, ello sin perjuicio de la posibilidad de que la contratista pudiera realizar una instalación que generase mayor potencia siempre y cuando las instalaciones se circunscriban a la superficie y la red de distribución eléctrica lo permita.

"Si se trasladan estos datos al beneficio medioambiental, cada año la ciudad evitará la emisión aproximada de 545 toneladas de CO2, lo que equivaldría a la plantación de unos 9.090 árboles durante 10 años", ha ahondado Serrano.

De la citada potencia, el suministro energético en autoconsumo al Ayuntamiento será de alrededor de 1.406.035 kWh/año. No obstante ello, el Consistorio podrá adquirir voluntariamente el 100% de la energía producida. En caso de no hacerlo, la empresa adjudicataria podrá gestionar o comercializar esa energía con particulares o empresas que cumplan los requisitos de autoconsumo colectivo, generando contratos independientes.

El plazo de duración de este contrato, sin prórrogas, es de un total de 16 años, integrándose en el mismo dos fases. La fase inicial durará 1 año, en el que el contratista deberá realizar todas las actuaciones necesarias de redacción y obtención de los títulos habilitantes regulados por la normativa sectorial, así como la ejecución posterior de las instalaciones necesarias --plantas fotovoltaicas--.

En la segunda fase, la de explotación, que durará 15 años, se iniciará el suministro energético al Ayuntamiento en régimen de autoconsumo.