El Ayuntamiento de Zaragoza lanza otra convocatoria de Adapta Tu Patio, que mejorará los recreos de cinco colegios más

Mejora de un colegio público con el proyecto Adapta tu Patio - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Medio Ambiente y Movilidad, naturalizará este año los recreos de otros cinco colegios de la ciudad a través del programa 'Adapta Tu Patio'.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes ha recordado hoy que "esta iniciativa nació en 2024 como un proyecto piloto con dos centros. Ha sido un éxito y por eso ya se amplió en 2025 a cinco colegios, uno de ellos de educación especial, con una inversión total de 250.000 euros".

Gaudes ha destacado el compromiso municipal para "crear espacios más amables y saludables en toda la ciudad; también en los colegios. Ésta es una línea más de actuación dentro de la estrategia de naturalización de la ciudad que estamos impulsando y del Plan municipal de Adaptación al Cambio Climático".

Para seleccionar a los cinco centros en los que se va a intervenir este año, el área de Medio Ambiente y Movilidad va a lanzar una convocatoria pública que continúa incorporando, como ya se hizo en la anterior, una categoría dirigida específicamente a centros de educación especial, debido a las particulares que presentan. En total se han establecido tres modalidades para garantizar la equidad y que puedan optar al programa diferentes tipos de centros.

Se seleccionarán dos colegios públicos denominados 'vulnerables' desde el punto de vista climático y social y que no cuenten con ningún proyecto de adaptación de sus recreos elaborado. Se tendrá en cuenta, por ejemplo, que estén situados en una ubicación de especial incidencia de calor dentro de la malla urbana, el perfil del alumnado o la ausencia de vegetación en el centro y su entorno.

Otros dos colegios públicos se seleccionarán entre los que cuenten con algún tipo de memoria o proyecto para su patio, con necesidades, objetivos y propuestas y que no haya recibido financiación de otra institución o entidad para ejecutarlo.

PROYECTOS DE MEJORA

Este año se va a contar con una comisión técnica para la valoración de los proyectos, integrada por un grupo multidisciplinar del que formarán parte CERMI, la Oficina de Medio Ambiente, la Universidad de Zaragoza y un representante del ámbito educativo.

La consejera municipal ha explicado que "como ya sucedió con la anterior edición, para ayudar a los colegios en la presentación de sus proyectos, ponemos a disposición de los colegios un catálogo de soluciones donde van a poder consultar tablas de especies arbóreas y arbustivas, elementos de sombra o pavimentos que pueden ser adecuados, comprobar el coste de instalación o plantación y mantenimiento, y de esta forma poder plantear una propuesta que pueda prosperar".

Una vez realizada la selección, la Oficina municipal de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública trabajará junto a los centros para identificar las necesidades y las soluciones o adaptar el proyecto, según el caso.

Para ello cada colegio deberá constituir un grupo motor integrado por el equipo directivo, el AMPA y el personal no docente con quien se concretará y se desarrollará la intervención de forma participada para integrar en el proyecto a toda la comunidad educativa.

Con esta convocatoria, cinco nuevos colegios se sumarán al CEIP Hispanidad y al CEIP José María Mir, que vieron transformados sus recreos con la primera edición, y a los colegios Alborada, Marcos Frechín, Moreno Calvete, Joaquín Costa y Domingo Miral, que ya lo han hecho este año.

En todos los casos las actuaciones incorporan soluciones basadas en la naturaleza, utilizando materiales sostenibles y de bajo impacto económico que sean beneficiosos para la comunidad educativa pero también para la naturaleza. Ello pasa por la incorporación no sólo de vegetación sino también de pavimentos permeables, madera, arenas o corcho.