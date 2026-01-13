El Ayuntamiento de Zaragoza lanza plan de choque para reparar carriles bici

Archivo - Carril-bici en tramo urbano - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha un plan de choque para reparar los carriles bici de la ciudad, una vez adjudicado el contrato de servicios para la corrección, mejora y mantenimiento de estas infraestructuras.

El contrato, con una duración de cuatro años, se ha adjudicado a la empresa Construcción Iberco SAU, que prestará el servicio por 960.000 euros y que incluirá más trabajos, después de que la oferta recogiera una bajada porcentual única al cuadro de precios del 20,27%.

El objetivo de la licitación es garantizar el correcto estado de las diferentes vías ciclables, tanto para bicicletas como para vehículos de movilidad personal (VMP) en toda la ciudad, revisando baches, separadores rotos o raíces de arbolado que puedan afectar al estado del carril, entre otras acciones de inspección. También se analizan las circunstancias propias de algunos puntos para, con pequeños retoques, mejorar la seguridad vial de su trazado o de sus conexiones.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha señalado que, gracias a este nuevo contrato, se seguirá mejorando la red existente, "que es en proporción una de las más importantes de entre las grandes capitales españolas" y está incluida entre las cien mejores del mundo amigas de la bicicleta, según el Copenhagenize Index, en concreto en el puesto 56.

"Este reconocimiento puso en valor la consolidación del sistema Bizi, los 162 kilómetros de carril bici y nuestras políticas municipales que impulsan la movilidad sostenible", ha destacado.

Este contrato se suma al general de señalización viaria, que también se ocupa de los carriles bici, tanto en su señalización horizontal como vertical, y en todo lo que está en relación con los mismos.

PLAN DE CHOQUE

En cuanto al plan de choque, se actuará para acometer las reparaciones y mejoras más urgentes, con arreglos previstos en distintos tramos de los carriles bici de Ibón de Plan, la avenida Ranillas, puntos de la Academia General Militar, San Juan de la Peña, Marqués de la Cadena, paseo de la Ribera, paseo Echegaray y Caballero o Duquesa Villahermosa, entre otros.

En lo relativo a pintura y señalización horizontal, se prevé trabajar en la Ronda Hispanidad --entre el Puente Giménez Abad y la avenida Cataluña--, el paseo de la Ribera, el Puente Azud del Ebro, Ramón Sainz de Varanda, Luciano Gracia, Puente del Pilar, Gertrudis Gómez de Avellaneda o María Zambrano.

UNA RED EN AMPLIACIÓN

Zaragoza cuenta actualmente con 162 kilómetros de carril bici. Entre las últimas actuaciones, destacan el carril bici de la Almozara, que une este distrito, desde la Plaza de Europa, con el de Delicias, a través de las avenidas de Pablo Gargallo y Puerta Sancho, y la calle Fray José Casanova.

Esta infraestructura se ha sumado a otras ya realizadas con anterioridad, también con cargo a los fondos europeos recibidos por el Gobierno de Aragón en el marco de Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de los fondos NextGeneration de la UE.

Entre las obras urbanas gestionados por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), se encuentran los nuevos carriles bici de Pedro III, Fray José Casanova, avenida Pablo Picasso y el ya citado de Almozara, todos ellos abiertos para su uso.

Además, la Avenida de Navarra en su reforma integral, la prolongación de Tenor Fleta, la prolongación de Gómez Laguna o las conexiones con polígonos industriales son algunas de las infraestructuras realizadas en los últimos años.