El Ayuntamiento de Zaragoza licita las piscinas de La Almozara con la previsión de inaugurarlas en 2027

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la licitación de las nuevas piscinas del distrito de La Almozara, que formarán parte del Centro Deportivo Aljafería, que demandan los vecinos desde hace tiempo. Será el mismo modelo que se ha puesto en marcha este mandato en el Centro Deportivo Sur, y que se encuentra en fase de elaboración de proyecto.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que, una vez que se publique en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), hay un plazo de 45 días para que se presenten ofertas que permitan que este distrito "pueda tener un nuevo equipamiento deportivo de primer nivel, no solamente unas piscinas exteriores al uso que era la demanda inicial que tenían los vecinos del barrio, que por supuesto que van a estar y que será la primera fase, que estará finalizada para marzo de 2027, sino también en una segunda fase habrá un conjunto deportivo de gran magnitud y gran amplitud, muy similar al que está en marcha en Distrito Sur", ha comparado.

Chueca ha precisado que lo que se saca a licitación es el 'briefing', los requisitos mínimos que exige el Ayuntamiento para que la oferta elegida luego elabore un proyecto definitivo con esos requerimientos.

Los interesados tienen que presentar una oferta económica que garantice que se van a ejecutar esos requisitos que solicita el Ayuntamiento de Zaragoza y una vez que haya un adjudicatario se podrá elaborar un proyecto de ejecución mucho más definido y más concreto para poder llevarlo a cabo, ha puntualizado.

"Es igual que en CDM Sur porque cuando se sacó la licitación se presentaron tres ofertas y la empresa que lo ganó es la que ahora mismo está elaborando el proyecto. Estamos en fase de elaboración de proyecto que estará terminado a finales de 2025 y será el que luego se ejecute". En La Almozara va a suceder "lo mismo", ha recalcado.

POR 75 AÑOS

La parcela donde se desarrollará el proyecto cuenta con la calificación de Sistema de Equipamiento Deportivo Privado, conforme a la modificación aislada del PGOU aprobada en junio de 2025, manteniéndose en todo caso la titularidad pública del suelo.

El derecho de superficie por 75 años incluye tanto la construcción como la explotación y el mantenimiento integral del centro deportivo durante toda su vigencia. El adjudicatario será responsable de redactar el proyecto definitivo, ejecutar la obra, gestionar las instalaciones y mantenerlas actualizadas, asumiendo íntegramente su financiación.

Además, se contemplan mecanismos de seguimiento y control por parte del Ayuntamiento para velar por el correcto cumplimiento de las condiciones contractuales. Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de refuerzo de las dotaciones deportivas de proximidad y responde a la voluntad de dotar al barrio de La Almozara de unas instalaciones modernas, accesibles y de calidad.

El Ayuntamiento apuesta así por un modelo mixto de colaboración público-privada que permite ampliar la red de equipamientos en un contexto económico "exigente" y atender "con agilidad" las necesidades de un barrio dinámico y en constante evolución como La Almozara, ha indicado la alcaldesa.

En rueda de prensa, Chueca ha comentado que en esta licitación no hay canon de aportación, porque los requisitos respecto al CDM Sur son distintos en cuanto al tamaño de la parcela y las necesidades y demandas del distrito. En lo que son similares es en el modelo jurídico, el derecho de superficie por 75 años, pero ni el tamaño es el mismo de la parcela, ni los requisitos que se demandan son los mismos, ha recalcado.

MISMAS TARIFAS

El CDM del Distrito Sur dará respuesta a más de 40.000 vecinos de los cuatro distritos que abarca --Montecanal, Valdespartera, Arcosur y Rosales del Canal-- mientras que el ámbito de La Almozara se cincunscribe mucho más a este distrito.

La inversión la hace el adjudicatario y hay un canon mínimo en torno a 1.270.000 euros, a lo largo de los años del derecho de superficie, que es uno de los criterios que podrá mejorar y será uno de los aspectos que se valorará en la licitación.

Para Chueca, lo interesante de este modelo es que, sin que el Ayuntamiento necesite hacer esa inversión, se garantiza que los zaragozanos disfruten de un servicio público.

"Insisto en esta idea porque la oposición suele intentar confundir y hacer llegar un mensaje contradictorio de que al ser una inversión privada no se va a poder disfrutar de unas instalaciones públicas. No, es un suelo público, es un suelo municipal y, por lo tanto, va a ser un servicio público", ha remachado.

"Además --ha agregado-- se exige al adjudicatario que todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento en una instalación municipal tengan las mismas tarifas y sin necesidad, por parte del Ayuntamiento, de realizar esas inversiones". Este modelo de colaboración permite hacer "muchas más cosas para llegar a todos los distritos y a todos los barrios de la ciudad", ha razonado.

INSTALACIONES

El Centro Deportivo La Aljafería dispondrá de área deportiva y de salud 'en seco' para poder contar con distintos espacios de área fitness, training de exterior y un área de deporte y de salud 'húmeda' con spa, balneario y piscinas para practicar la natación todo el año. Además de espacios auxiliares necesarios, control de accesos, taquillas y parking, entre otros.

Este modelo de colaboración público-privada será mediante derecho de superficie por 75 años sobre una parcela municipal de más de 17.000 metros cuadrados, que prestará servicio al distrito de La Almozara y el entorno de la estación, "que no deja de crecer alrededor de la avenida Soria".