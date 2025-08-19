El Ayuntamiento de Zaragoza realiza 15.117 tratamientos de desratización en 2025

Archivo - Señal de probición de alimentar gatos, patos, palomas y roedores - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

La partida presupuestaria contra los roedores y para desinsectar es de 420.000 euros, casi el triple de 2019

ZARAGOZA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado este año 17.329 tratamientos contra las plagas, de los que 15.117 están centrados en la desratización, además de la captura de 3.000 palomas.

El presupuesto total dedicado a estas tareas de control de plagas en 2025 es de 420.000 euros, de los que ya se han ejecutado un 45 por ciento, una suma que se ha ido incrementando sustancialmente en los últimos años.

Desde 2019 el dinero destinado a estas acciones se ha multiplicado casi por tres. En esa fecha, se destinaron 165.000 euros y se realizaron 4.700 tratamientos de desratización y desinsectación, además de la captura de 1232 palomas.

A partir de 2021, la actividad se incrementa de forma significativa, con mas de 30.000 tratamientos anuales en 2022 y 2023, el 90 por ciento preventivos, mientras que en el periodo de 2018 y 2019 se realizan 6.500.

En 2022 se pone en marcha de un Plan Preventivo de Control de Plagas en toda la ciudad, que actúa de forma anticipada a que aparezcan las molestias a los ciudadanos y además permite diagnosticar y conocer las zonas de mayor riesgo, donde se refuerzan los tratamientos.

Desde el Servicio de Salud Pública del consistorio se señala que el verano suele ser una mala época, ya que con el calor se aumenta la posibilidad de plagas. Sin embargo, indica que, a pesar de las altas temperaturas de este verano, no han registrado un aumento en el número de quejas este año.

NECESIDAD DE COLABORACIÓN CIUDADANA

Para la prevención de plagas es fundamental eliminar el alimento que pueden encontrar en la vía pública y la posibilidad de encontrar refugio, en lugares como huecos no cerrados, solares o casas vacías.

Es por ello que para aumentar la efectividad de los tratamientos, es necesario contar con la colaboración ciudadana. Así, la presencia de bolsas de basura fuera de los contenedores y abiertas favorece la presencia de ratas, así como la existencia de solares y edificios vacíos sin mantenimiento.

Otro elemento que aumenta esta plaga es la presencia de alimento en la calle, dejado de forma voluntaria o involuntaria. A este respecto, se recuerda que está prohibido alimentar a los animales en la vía pública, excepto en el caso de los cuidadores autorizados de colonias felinas, que lo realizan en puntos concretos y de forma controlada.

Todo esto supone que las ratas pueden encontrar comida y refugio fuera de las alcantarillas, por lo que las actuaciones en ellas pierden eficacia.

OTRAS ACTUACIONES

El Ayuntamiento de Zaragoza realiza además otras acciones de control de plagas, como las que buscan evitar la presencia de garrapatas en los parques.

En 2025 ya se han realizado 55 acciones, que se adelantaron a principios de abril dada la gran cantidad de lluvias que hubo esta primavera, con el consecuente crecimiento de la vegetación.

A ellas se suma el tratamiento de chinches en viviendas atendidas por servicios sociales, que cuenta con un contrato con un importe anual de 48.400 euros, y el control de la mosca negra, con pulverizaciones con dron en el río Ebro cuando es necesario, con un presupuesto de 6.000 euros al año.

Tan importante es el control como la prevención por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza mantienen la Cátedra de Investigación en plagas urbanas y salud pública, que analiza la presencia de mosquitos invasores en nuestra ciudad, además de realizar estudios sanitarios de las palomas y ratas capturadas.