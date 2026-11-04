El Ayuntamiento de Zaragoza realiza el sorteo para designar a los miembros de las 920 mesas electorales del 29N

Pleno extraordinario para sortear y designar a los mimebros de las mesas electorales para las elecciones generales del 29N. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El censo electoral ha pasado de los 511.855 de la pasada convocatoria a los 515.411 residentes de la actual

Las notificaciones se entregarán en mano del 5 al 10 de noviembre

ZARAGOZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado este miércoles un Pleno extraordinario para realizar el sorteo público y designar a los 14.720 personas miembros de las 920 mesas electorales que se constituirán con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

De esta forma, se ha puesto en marcha la maquinaria electoral para que los vecinos y vecinas de la capital aragonesa puedan ejercer su derecho al voto y acudir a la cita con las urnas.

Mediante un procedimiento informático, se han elegido 14.720 personas entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de 515.411 residentes en el municipio.

En total, se constituirán 920 mesas en 136 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se designará un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha explicado que, en comparación con el proceso anterior --las elecciones autonómicas del 8 de febrero de 2026--, se van a constituir más mesas electorales, al pasar de 919 a 920, que se ubicarán en un total de 136 colegios frente a los 124 de la convocatoria anterior.

Esto es así para dar respuesta al aumento del censo electoral, que ha pasado de los 511.855 de la pasada convocatoria a los 515.411 residentes de la actual. De las 14.720 personas seleccionadas, saldrán posteriormente los integrantes de las mesas, entre ellos 920 serán presidentes y 1.840 serán vocales.

DEL 5 AL 10 DE NOVIEMBRE

Las notificaciones se entregarán del 5 al 10 de noviembre y la presentación de alegaciones se podrá realizar en las dependencias de la Junta Electoral de Zona situada en la avenida José Atarés 89, edificio Fueros de Aragón, en horario de 9.00 a 13.30 horas de lunes a viernes o por correo electrónico a la dirección 'alegaciones.jezz@justicia.aragon.es', en el plazo de máximo de 7 días desde su designación.

La jefa de la Oficina de Organización y Servicios Generales, Carmen Corral, ha afirmado que el sorteo se ha realizado con un proceso informático "aleatorio y con publicidad", siguiendo un procedimiento "totalmente íntegro". Ha insistido, además, en que cumplir con este deber es obligatorio y que no hacerlo conlleva penas de prisión y multas.

En el caso de causas justificadas, como una incapacidad permanente o una gestación de más seis meses, entre otras situaciones, se deben presentar las alegaciones pertinentes a la Junta Electoral de Zona, en el plazo de siete días tras recibir la notificación o lo antes posible, si concurren situaciones sobrevenidas de última hora.

En cualquier caso, "lo más importante es alegar porque las sanciones se imponen tanto por no acudir como por no presentar la excusa en causa justificada; cualquiera de estas dos circunstancias lleva aparejada la sanción", ha precisado Corral.

FUNCIONES DELEGADAS

El pasado mes de octubre, la Junta Electoral de Zaragoza delegó en el Ayuntamiento de Zaragoza algunas de las funciones aparejadas a la jornada del 29 de noviembre, como la notificación del sorteo, que se hará a lo largo de esta semana, la gestión de las mesas y de todo el proceso.

Para ello, se ha establecido, como en comicios anteriores, una Oficina en las dependencias de la Oficina de Organización y Servicios Generales situadas en Domingo Miral 3, antiguo Cuartel Palafox, para atender a los miembros de mesa y resolver todas las dudas que puedan surgir, a quienes, además, se les entregará una guía con Breves Instrucciones si lo solicitan así como el Manual completo de las mismas si desean obtenerlo impreso.Se ha habilitado en la web municipal el enlace para consultar dicho manual.

Junto a la notificación de nombramiento, se le hace entrega de un modelo de impreso para la presentación de las posibles alegaciones. También se podrá obtener en las Juntas municipales o vecinales, en la Oficina de Relaciones con el Ciudadano situada en la Casa Consistorial en Plaza del Pilar, en la Junta Electoral de Zona en la dirección que se indica en el encabezamiento o mediante el siguiente enlace: 'www.zaragoza.es/sede/portal/organizacion/elecciones'.

Asimismo, el Consistorio ha habilitado una Oficina de Atención para los miembros de mesa en las dependencias de la Oficina de Organización y Servicios Generales situada dentro del antiguo Cuartel de Palafox, en la calle Domingo Miral, y se han habilitado los siguientes teléfonos '976721602' y '976721699'.