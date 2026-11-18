La alcaldesa, Natalia Chueca, en la jornada informativa con los colegios profesionales para avanzar en la agilización administrativa de las licencias municipales de actividad - DANI MARCOS

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza iniciará, a partir del 1 de enero de 2027, una de las reformas más ambiciosas en la modernización de su administración con la entrada en funcionamiento de la denominada licencia con informe de idoneidad, una herramienta impulsada desde el área de Urbanismo en estrecha alianza con los colegios profesionales que recortará de forma exponencial los plazos para abrir o adecuar un negocio en la ciudad.

Así lo ha avanzado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante una de las sesiones informativas y de trabajo que reúnen a los técnicos municipales con las distintas corporaciones colegiales para preparar el arranque de esta medida de simplificación administrativa.

A la cita se ha invitado al Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), al Colegio Oficial de Arquitectos (COAA), al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza (COAATZ), al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón (COGITIAR), al Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón (COIIAR), y al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP).

Asimismo, se ha contado con técnicos de entidades y servicios municipales como Bomberos, Policía Local, el Departamento de Autorizaciones Urbanísticas, la Oficina Técnica Administrativa, el Departamento de Autorizaciones de Usos y Actividades y el Servicio de Inspección Urbanística.

Durante su intervención, Chueca ha destacado que el objetivo primordial de este nuevo marco de trabajo es "reducir de forma sensible los tiempos de gestión de algunos expedientes urbanísticos, que tienen impacto directo en la actividad económica y en el crecimiento de la ciudad".

Esta iniciativa, que se impulsa mediante una instrucción interna de la Gerencia de Urbanismo, nace como el complemento a la normativa anterior que ya permite tramitar la mayoría de las intervenciones sencillas mediante la figura de la declaración responsable.

De este modo, el consistorio ataca ahora el núcleo duro de aquellos procedimientos más complejos que, por imperativo legal, quedan fuera de la declaración responsable y exigen obligatoriamente una licencia previa de la administración antes de iniciar la actividad o las obras, los cuales pueden representar hasta el 90% de la carga de trabajo actual del Servicio de Licencias de Actividad.

NOVEDADES

Uno de los aspectos más novedosos de la instrucción municipal es el diagnóstico realista sobre el origen de los atascos burocráticos que históricamente alargaban los expedientes muy por encima de los cuatro meses.

El área de Urbanismo ha detectado que las demoras no solo se debían a la acumulación de expedientes que los funcionarios debían revisar desde cero en las oficinas públicas, sino también a los continuos requerimientos de subsanación provocados cuando el solicitante no aportaba la documentación correcta en tiempo y forma.

En gran medida, estos errores documentales nacen de la disparidad de criterios existente para interpretar la normativa urbanística entre profesionales del sector privado y los técnicos municipales. Para solventar esa brecha interpretativa, la clave del nuevo sistema reside en estas jornadas de formación conjunta.

Estos encuentros técnicos permiten fijar unos criterios interpretativos claros, homogéneos y pacíficos antes de que el sistema despliegue todos sus efectos en 2027.

Gracias a esta sintonía previa, los arquitectos, ingenieros y técnicos privados sabrán exactamente qué parámetros exige el Ayuntamiento desde el mismo momento en que comiencen a diseñar el proyecto de su cliente.

¿CÓMO FUNCIONA?

El secreto de esta drástica reducción de plazos reside en una reordenación completa del flujo de trabajo mediante la colaboración público-privada con las corporaciones colegiales.

En el esquema tradicional vigente hasta ahora, cuando un ciudadano presentaba su solicitud en el Ayuntamiento, los funcionarios municipales debían analizar y revisar el proyecto técnico partiendo completamente desde cero, con los informes técnicos correspondientes, una labor minuciosa que iba acumulando expedientes en los despachos y originaba listas de espera de varios meses.

Con el nuevo modelo que operará en 2027, esa auditoría técnica previa pasa a ser realizada por un profesional externo cualificado, quien redacta y verifica que el proyecto cumple con los parámetros antes de someterlo al visado y validación de su colegio profesional, y generar el informe de idoneidad.

Con esta reválida técnica previa, el expediente llega a las dependencias municipales ya depurado y verificado, lo que permite al Ayuntamiento proceder a su resolución administrativa de manera prácticamente directa.

Esta agilidad no implica una relajación en la vigilancia normativa ni una pérdida de garantías para el interés general o para el propio solicitante, puesto que toda la solvencia y el respaldo jurídico quedan asegurados por la certificación que emite el colegio profesional correspondiente.

Además, al liberar a la plantilla municipal de la revisión inicial de entre el 70 y el 90% de trámites habituales, los técnicos del Ayuntamiento podrán concentrar sus esfuerzos en los expedientes restantes de especial complejidad y en las labores de control posterior.

Esta arquitectura administrativa permite que el Ayuntamiento reduzca su tiempo de respuesta a una horquilla inédita de máximo un mes.

"El ciudadano --ha dicho Chueca-- necesita mayor agilidad en la respuesta", una premisa que pasa de las palabras a los hechos al acortar de forma drástica la espera. En la economía real de las familias, autónomos y pymes zaragozanas, recortar la espera en meses supone un alivio financiero directo de miles de euros.

"Cada mes que un emprendedor se ve obligado a mantener la persiana bajada aguardando un permiso municipal se traduce en rentas de alquiler pagadas a fondo perdido sin poder facturar, mercancías inmovilizadas en almacén, gastos de suministros y salarios que no pueden iniciar su actividad", ha recordado Natalia Chueca.

"Mientras que con la tramitación tradicional un comerciante que alquilaba un local en septiembre difícilmente lograba inaugurar antes del mes de enero, el nuevo calendario le permitirá abrir al público ya en octubre y recuperar meses enteros de ingresos, una ventaja competitiva que beneficiará de manera muy especial a los locales de tamaño medio, de entre 40 y 145 metros cuadrados, que son los que registran una mayor rotación en el mercado inmobiliario de la ciudad", ha remarcado.

DOS TRÁMITES

El catálogo de actuaciones que podrán acogerse a esta vía rápida engloba los dos grandes trámites. Por una parte, se incluyen las licencias de actividad, que constituyen la autorización indispensable para que cualquier establecimiento pueda abrir legalmente sus puertas al público una vez montado el negocio, abarcando desde comercios minoristas, peluquerías, academias de enseñanza, oficinas y despachos profesionales hasta una amplísima proporción del sector de la hostelería.

Por otra parte, el sistema ampara las licencias urbanísticas de acondicionamiento de locales y naves industriales, que cubren todas las obras necesarias para adaptar un inmueble vacío o cambiar su uso anterior, incluyendo reformas de distribución interior, renovación de instalaciones eléctricas y de climatización, construcción de aseos, obras de accesibilidad, colocación de salidas de humos o remodelación de escaparates.

Con la culminación de este trimestre de formación técnica el Ayuntamiento de Zaragoza deja todo dispuesto para que, con la llegada de 2027, cualquier ciudadano o inversor que proyecte abrir o reformar un local en la capital aragonesa pueda solicitar expresamente a su profesional contratado que tramite su permiso mediante la licencia con informe de idoneidad, consolidando un modelo de administración moderna, fiable y aliada del tejido productivo.