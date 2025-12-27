El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza las ayudas para los clubes deportivos de élite

Archivo - El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate - @DANIMARCOSFOTO 675173958 - Archivo

ZARAGOZA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Deporte, ha aprobado la concesión de ayudas a los clubes de la ciudad que cuentan con equipos en la máxima división nacional durante la temporada 2025/2026. El presupuesto municipal para este fin asciende a 898.905,28 euros, el más alto de la serie histórica, un 2% más que en el anterior ejercicio.

Tal y como ha informado el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, el Ayuntamiento sigue reforzando esta línea de ayuda, del mismo modo que otras convocatorias como las de deporte base y escolar, dentro de su compromiso con el impulso del deporte como una herramienta de promoción de hábitos saludables y valores positivos, dinamización de la economía local y de la proyección exterior de Zaragoza.

Estos son algunos de los ejes de trabajo que han llevado a Zaragoza a ser Capital Europea del Deporte 2027.

Han sido concedidas ayudas para los 24 equipos de élite de la ciudad, masculinos, femeninos o mixtos que cumplen los requisitos, con cuantías proporcionales a su presupuesto de gastos.

Las ayudas alcanzan a clubes de modalidades tan diversas como baloncesto, atletismo, orientación, fútbol americano, béisbol, duatlón, triatlón, patinaje, halterofilia, tenis, pádel, ajedrez, gimnasia, pelota y natación.