El Ayuntamiento de Zaragoza renovará el camino de Pinseque en La Venta del Olivar por 123.379 euros

ZARAGOZA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación la renovación del camino de Pinseque en La Venta del Olivar por un importe de 123.379 euros (IVA Incluido).

En concreto, se reformará el tramo que va entre el camino de la Noria hasta el camino del Abejar, que actualmente se encuentra en mal estado, lo que dificulta la circulación de los vehículos que transitan por esta vía, muchos de ellos tractores. Una vez adjudicado, el plazo de ejecución estimado será de 30 días.

La concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha explicado que el proyecto plantea corregir el mal estado de la calzada del Camino, fresando la superficie y aplicando después una capa de rodadura de cinco centímetros de espesor sobre la ya existente.

Debido al trazado sinuoso y a la poca anchura, se colocarán también resaltos de reducción de velocidad, que en los caminos asfaltados se encuentra limitada a 30 kilómetros por hora.

Además, está previsto reforzar la señalización vertical y horizontal, siguiendo las indicaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y la instalación de elementos de seguridad, como biondas de protección en los laterales de la calzada en los tramos más peligrosos, lomos de asno para reducir la velocidad de los vehículos, y un muro de contención del terreno en la zona con mayor peligro de desprendimiento.

"Seguimos avanzando en mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios rurales, atendiendo sus necesidades y reivindicaciones con inversiones y proyectos concretos que se hacen realidad", ha afirmado Espinosa.