El Ayuntamiento de Zaragoza sanciona a FCC por falta de personal y reparar vehículos privados en talleres municipales

Publicado 07/09/2018 12:45:54 CET

ZARAGOZA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha impuesto "cuatro nuevas sanciones" a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por incumplir con el número de empleados necesarios para cada servicio y por reparar vehículos privados en instalaciones y talleres municipales.

Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Consistorio, Alberto Cubero, quien ha detallado que tres de las sanciones son por falta de personal, con un importe de 750 euros cada una, y la cuarta multa es por reparar vehículos en el taller municipal ubicado en la carretera de Castellón.

De esta última, ha dicho, se desconoce por el momento la cuantía de la sanción. Aunque ha considerado que son "muy bajas" dada la "gravedad" del asunto, son las que marca el pliego de condiciones aprobado hace una década.

"Según el tipo de servicios hay un número concreto de trabajadores determinado y FCC no los tenía y no informaba al Ayuntamiento", ha aseverado Cubero, para añadir que, cuando acudía algún inspector, desde FCC se aseguraba que había trabajadores de baja, pero nunca se reconoció que no disponían del número de empleados requerido.

En cuanto a la última sanción, el consejero municipal ha subrayado que el taller ubicado en la carretera de Castellón debe estar destinado únicamente a equipamientos necesarios para la limpieza de parques y jardines de Zaragoza, mientras que FCC ha estado guardando "vehículos privados para ser reparados en las instalaciones municipales".

PLAN DE PODA

Por otro lado, al ser preguntado por los medios de comunicación, Alberto Cubero ha estimado que la poda "no tiene una relación directa con la caída de árboles" en la ciudad cuando se producen fenómenos meteorológicos adversos.

En este sentido, ha apostillado que el número de árboles caídos es "similar" al de otras ciudades con condiciones climatológicas parecidas. "Las caídas se deben al tipo de especies que se han plantado en esta ciudad y a la forma de plantación", ha finalizado.