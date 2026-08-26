El Ayuntamiento de Zaragoza se suma a la concentración en apoyo a Ceuta, del 2 de septiembre, promovida por la FEMP - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza respaldará, el próximo martes 2 de septiembre, la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo y solidaridad hacia Ceuta. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas frente al consistorio.

La convocatoria, surgida a raíz de la visita de la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, a la Ciudad Autónoma supone un llamamiento a todos los municipios españoles a concentrarse frente a los diferentes consistorios en señal de apoyo a Ceuta, tras la complicada situación que atraviesa desde finales de julio por la llegada irregular de unos 80.000 inmigrantes de los que alrededor del 10% se estima que todavía permanecen por las calles de una ciudad de más de 83.500 habitantes.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha querido mostrar su absoluto respaldo a la Ciudad Autónoma, animando a los zaragozanos a sumarse a esta concentración: "Lo que está sucediendo en Ceuta nos preocupa y nos afecta a todos. Es una cuestión de solidaridad y de apoyo a nuestros vecinos ceutíes, que necesitan saber que estamos con ellos", ha señalado.

La elección del 2 de septiembre para albergar esta iniciativa coincide con la celebración del Día de Ceuta, una fecha especial para esta ciudad, que atraviesa "el momento más difícil de su historia reciente", como ha explicado su presidente, Juan Vivas.