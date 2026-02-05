Azcón acusa a Pilar Alegría de "mentir" sobre su comida con Salazar: "Me dijo que le había reprochado esa actitud"

1049081.1.260.149.20260205131725 El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, en un acto con mujeres en la sede de los 'populares' en Zaragoza. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón y actual jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha acusado a la candidata socialista, Pilar Alegría, de "mentir" sobre su comida con el ex dirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas: "En la última reunión en mi despacho me dijo que sí, que le había reprochado esa actitud".

Así lo ha manifestado Jorge Azcón este jueves, en declaraciones a loa medios de comunicación antes de un encuentro con mujeres para hablar de igualdad celebrado en la sede del PP en Zaragoza, enmarcado en la campaña electoral autonómica.

Azcón ha aludido a la comparecencia de Salazar que tiene lugar este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', para afirmar: "Quiero decirles a todos ustedes que he oído lo que el señor Salazar dijo y que es absolutamente distinto de lo que la señora Alegría me dijo a mí en mi despacho".

El dirigente 'popular' ha recordado que antes de su último encuentro con Pilar Alegría en su despacho avanzó que le preguntaría "específicamente por aquella comida amigable que tuvo con el señor Salazar, de qué hablaron y una cuestión fundamental, si la señora Alegría le había reprochado a Salazar estar acusado de acoso sexual".

"La señora Alegría me dijo que sí, que había reprochado esa actitud. Hoy el señor Salazar, en la comisión del Senado, bajo juramento de decir la verdad, ha dicho que la señora Alegría mintió, que no le preguntó por nada del escándalo de acoso sexual en el que estaba envuelto el señor Salazar y que única y exclusivamente le preguntó por su familia", ha comentado Azcón.

En este punto, Jorge Azcón ha observado que "fue una comida amigable en la que le preguntó por su familia, no fue una comida en la que la señora Alegría, como nos dijo, le preguntara por el acoso sexual que habíamos conocido a través de los medios de comunicación".

Por lo tanto, "Alegría mintió y tiene que dar explicaciones de por qué ha mentido a las mujeres aragonesas", ha apuntado Azcón, al tiempo que ha aseverado: "El feminismo de pancarta no defiende la igualdad".

LAS MUJERES HABLARÁN EL DOMINGO

Así, Azcón ha animado a las mujeres aragonesas a "hablar" el próximo domingo 8 de febrero, "a decir alto y claro que cuando el Partido Popular obtenga una victoria, van a poder decir sonríe, se están yendo; sonríe, estamos a punto de que el sanchismo y de que todo lo que está significando el Partido Socialista para la mujer se acabe".

Igualmente, el domingo "las mujeres en Aragón tienen la posibilidad también de hablar sobre Salazar, sobre los escándalos de acoso sexual que rodean al Partido Socialista y sobre las prostitutas que se han colocado con los impuestos que pagamos los aragoneses y que pagan las españolas".

En definitiva, en la cita con las urnas en Aragón "vamos a tener la oportunidad de decirle a toda España lo que hoy pensamos del Partido Socialista y del sanchismo. Por eso es importante que los hombres y mujeres aragonesas vayan a votar, porque si hay un voto que incordia a Sánchez, que fastidia y que le jode a Pedro Sánchez es el voto al Partido Popular", ha finalizado Azcón.

