Azcón afirma que la corrupción es el "cáncer" de la democracia: "Estamos atravesando un momento de debilidad absoluta"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, saluda a los alumnos de Derecho al finalizar el encuentro. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado a la corrupción como "cáncer" de la democracia y ha añadido que durante años este sistema político "ha ido creciendo y haciéndose más fuerte", sin embargo, en la actualidad "estamos atravesando un momento de debilidad absoluta".

Jorge Azcón ha participado este lunes en un encuentro con alumnos de Derecho de la Universidad de Zaragoza sobre la Constitución y el Estado de Derecho, en el que ha animado a los estudiantes a "entrenarse" para combatir la "degeneración democrática", aludiendo a una reciente encuesta de 40dB que sostiene que un 25 por ciento de los jóvenes españoles considera que el autoritarismo es preferible a la democracia.

A juicio del presidente de Aragón, este dato es "especialmente preocupante" y lo ha relacionado con el "negacionismo político", al que se ha referido como "la enfermedad más importante que tiene nuestra sociedad".

En esta línea, Azcón ha reconocido que los poderes del Estado "están teniendo problemas" de una magnitud nunca antes vista y causan "deterioro" de la democracia y su cáncer es la "corrupción", un problema que "desvanece la credibilidad de la gente".

"Los gobiernos con grandes problemas de corrupción tienen serios problemas no solo de popularidad, sino para poder escuchar a la gente", ha expresado el líder de la comunidad autónoma, quien ha asegurado que lo que ocurre en el poder Ejecutivo de España "impide que podamos pensar en resolver los problemas de los ciudadanos porque hay que pensar en resolver los del propio Gobierno".

PODERES JUDICIAL Y LEGISLATIVO

En lo relativo al poder judicial, Azcón ha comentado que lo que está ocurriendo es "extraordinariamente raro". Su función, ha precisado, es la de "señalar a quien se está equivocando", sin embargo, "estamos viendo como una de sus patas, el fiscal general del Estado --Álvaro García Ortiz--, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un grave delito", además de "una utilización política de los instrumentos del Estado contra un rival político".

Ha subrayado que el fiscal general del Estado es a quien se encomienda la tarea de "defender la legalidad" y, por tanto, la situación que se ha vivido en España afecta a la credibilidad en el sistema democrático.

Tras indicar que el Gobierno de España "ha atacado" a los jueces, el presidente aragonés ha apuntado un "problema muy serio en el que cuando las sentencias no nos gustan, se ataca a los profesionales de la judicatura, exclusivamente con intereses políticos". Por ello, Azcón ha defendido la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por otro lado, Jorge Azcón ha hablado de la anomalía democrática sobre el poder legislativo. "La normalidad democrática conlleva que gobierne el partido que gana las elecciones, pero por primera vez gobierna quien ha perdido", ha criticado, agregando que, de hecho, el Gobierno de España "no cuenta con el apoyo parlamentario para sacar leyes adelante", entre ellas, la "más importante" que se aprueba cada año: los presupuestos.

PRESUPUESTOS

"Hemos normalizado" que no se aprueben cada año los presupuestos y, aunque nadie lo considera "un gran problema, me parece una de las cosas más preocupantes que normalicemos cosas que no son normales", por ejemplo, "una condena al fiscal general del Estado o que un gobierno no tenga apoyo parlamentario, que es donde se representa al pueblo, y, aún así, pueda seguir gobernando como si no pasara nada".

Asimismo, Azcón ha aseverado que el presupuesto es "lo más importante" que se decide en política y ha manifestado que "cree en el ejemplo", por lo tanto, "yo voy a tratar de aprobar el presupuesto, pero si no, convocaré elecciones", en contraposición a al actitud del Gobierno central, que no ha deslizado una convocatoria electoral a pesar de no contar con los apoyos parlamentarios para aprobar un presupuesto.

AMENAZAS DE LA DEMOCRACIA

A pesar de todo ello, "los problemas de la democracia en España no son nuevos", según Azcón, aunque sí entrañan una diferencia "fundamental". Ha enumerado como "principales" el terrorismo, el intento golpista del 23F y el proceso independentista en Cataluña.

"Esas tres amenazas han sido paralizadas por la democracia. Los gobiernos, en cada momento de un color político distinto, han luchado contra ellas, es decir, siempre el Gobierno de España ha luchado contra aquellos que querían acabar con la democracia", ha resumido Azcón.

Sin embargo, "ahora es diferente"; puesto que "muchos de los problemas de nuestra democracia son alentados por el Gobierno de España", ha espetado Azcón, "y eso es muy distinto de lo que ha pasado en la historia" y "no es bueno".

En este punto, Jorge Azcón ha recalcado "otra de las graves enfermedades" de la sociedad: "Que sea más importante ser de izquierdas o de derechas que ser decente". Ha censurado la "polarización" generada, en parte, por las redes sociales para emplazar a los jóvenes a luchar contra ella, argumentado que los mayores avances como sociedad, en España y en el mundo, se han producido con sociedades unidas.

"Siempre habrá cosas que nos separen, pero es fundamental que trabajemos en los principios rectores de nuestra democracia, que nos tienen que unir, independientemente del punto de vista ideológico", ha explicado el presidente del Gobierno de Aragón.

PREMIO GABRIEL CISNEROS

Al hilo de la búsqueda del consenso y la unión en defensa de la democracia, Jorge Azcón ha aludido a la celebración esta semana del acto de entrega del Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, con motivo de la conmemoración del aniversario de la Carta Magna el 6 de diciembre, que se concederá, en su tercera edición, al expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, fallecido el pasado mes de agosto.

Es un galardón "de justicia" y "una acción democrática" en unos tiempos de "tanta división", ha comentado Azcón, quien ha bromeado con el hecho de que es "poco habitual" que un dirigente del PP reconozca a otro del PSOE. "Javier Lambán y yo hemos discutido muchísimo, pero había unos mínimos democráticos en los que estábamos de acuerdo y no se ponían en duda".

"Nuestra sociedad necesita unión, mayores consensos y acuerdos en las cuestiones que nos afectan a todos", ha finalizado el presidente Jorge Azcón.