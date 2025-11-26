Azcón afirma que la gigafactoría de Stellantis-CATL "multiplicará" el ecosistema del coche eléctrico en Aragón y España

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante el acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de baterías eléctricas de CATL y Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - Ramón Comet - Europa Press

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles, en el acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de baterías que impulsan Stellantis y la multinacional china CATL en Figueruelas (Zaragoza), a través de la 'joint venture' Contemporary Star Energy (CSE), que este proyecto "multiplicará" el ecosistema del coche eléctrico en Aragón y España.

Azcón ha intervenido y ha realzado la cooperación de las administraciones, también del ministro de Industria, Jordi Hereu, en este "día histórico" porque "no todos los días nace un proyecto que cambiará la economía de la Comunidad y va a tener influencia mucho más allá".

"El padre y la madre" de la gigafactoría, ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, no solo son Stellantis y CATL, sino también "los directivos y trabajadores de ambas compañías". Ha señalado que "durante muchísimos años Stellantis, antes General Motors, consiguió que la fábrica fuera la más competitiva que el grupo tiene en toda la UE" y ese proceder de trabajadores y directivos ha permitido que esta 'joint venture' "vea la luz".

La gigafactoría "tiene un hermano mayor", la primera fábrica, que produjo el primer vehículo hace 43 años, en 1982, lo que "significó un antes y un después en Aragón y España, no solo un cambio económico en la Comunidad, sino que hizo de Aragón una comunidad más abierta al comercio exterior, más competitiva, donde la investigación y el desarrollo pasaron a ocupar un papel más preponderante".

Ahora 35.000 familias aragonesas viven del sector del automóvil, ha continuado Azcón, quien ha observado que la industria de la automoción atraviesa "un momento complicado en el mundo, especialmente en Europa", ya que "hay fábricas en otros países de Europa que tienen serias dificultades para mantener la producción y el empleo", pero en Aragón la gigafactoría "volverá a transformar la economía de la Comunidad".

"Cuando en otras ciudades vemos que cierran fábricas importantísimas, en Aragón ponemos la primera piedra de la fábrica de baterías, que va a atornillas la fábrica de Stellantis en Aragón", ha sentenciado. De esta forma, el proyecto de Stellantis-CATL es "diferencial, pionero y vanguardista por la tecnología" y además el cien por cien de la energía que consuma será renovable y se colocará "a la cabeza" del sector del automóvil.

La inversión se eleva a 4.100 millones de euros, "el proyecto industrial más importante que se va a realizar en nuestro país en los próximos años: Va a tener un impacto brutal". Se crearán 3.000 empleos.

La colocación de esta primera piedra conlleva "ilusión y esperanza para la industria en la Comunidad Autónoma", ha enfatizado Azcón, recordando que hay más de 300 empresas en torno a la actual factoría de Figueruelas. "El entrenamiento nos va a ayudar, tenemos experiencia, hemos trabajado mucho tiempo y aunque el reto sea mayúsculo lo vamos a conseguir", ha concluido.