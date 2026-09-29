Azcón afirma que "si se lleva adelante" el estudio del Corredor Cantábrico-Mediterráneo será "un error" para 50 años

1121245.1.260.149.20260929144601 Los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

TERUEL 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes, 29 de septiembre, que "si se lleva adelante" el estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo relativo al tramo Teruel-Sagunto, en sus términos actuales, contemplando una vía única, será "un error" para los próximos 50 años.

Azcón ha intervenido en un debate con sus homólogos de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, así como el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, en la ciudad de Teruel, antes de firmar todos la Declaración de Teruel 'La hora del Corredor' en apoyo a esta infraestructura.

"Hoy damos un paso importante, una imagen de unión, de lo que queremos que sea un corredor global e integral para que desarrolle todas y cada una de nuestras comunidades autónomas", ha expresado Azcón.

Jorge Azcón ha dicho que esta es "una foto de unidad" en torno a esta infraestructura. Ha afirmado que "es un proyecto integral, no es un problema que vaya de Teruel a Sagunto porque si no tiene una visión global no tiene sentido".

Ha pedido "que se escuche a las comunidades autónomas, a las alcaldesas, a los presidentes empresariales porque aquí se ha hablado de argumentos económicos, de competitividad".

"No es algo que se pueda solucionar en cinco o diez años" si no se ejecuta bien, ya que "si se lleva a delante tal y como está el estudio ifnormativo, hablamos de un error para 30, 40 o 50 años de desarrollo de nuestro país".

Azcón ha dicho que "las decisiones tienen que ser técnicas y las razones son económicas", pero con el actual estudio informativo "parecen razones de política partidista", añadiendo que "lo barato sale caro".

Ha expuesto que dos de las gigafactorías más importantes de Europa se están construyendo en Figueruelas (Zaragoza) y Sagunto (Valencia) y que "los dos millones de baterías que se van a producir en Zaragoza no son solo para coches de la fábrica de Zaragoza, sino que necesitamos que salgan de nuestro país" por lugares como el Puerto de Valencia.

Además, las inversiones que están llegando a Aragón y otras comunidades "hacen que se tenga que redimensionar" el proyecto del corredor, avisando de que mantener la vía única entre Teruel y Sagunto podría ser "el error más importante que se haya cometido en la Historia de nuestro país" en materia de infraestructuras de transporte.

Azcón tiene "poca esperanza" de que el Ministerio de Transportes rectifique, ha comentado, indicando que este es un momento de "inflexión política", que el Gobierno de España de Pedro Sánchez "está en su ocaso", y ha dejado claro que el Gobierno de Aragón defenderá el proyecto "con los mismos argumentos" ante el próximo Ejecutivo central.

"El momento es ahora", ha continuado el presidente de Aragón, recalcando que el Corredor no solo es un proyecto económico, sino también para las personas. "O tomamos ahora las decisiones acertadas o lo pagaremos durante décadas".

"UN PROYECTO GLOBAL"

El presidente de la Comunidad Valenciana ha señalado que no se puede hablar solo de unas obras, sino de una red que permita conectar mercanías y personas y que "es importante conectar redes, el Eje Mediterráneo con el Atlántico, con el Cantábrico", añadiendo que "se trabaja sobre un proyecto que se anunció hace muchos años y muchas decisiones se han tomando pensando que llegaría esta red" con "un proyecto global de España y Europa".

"Hemos hecho una inversión pública millonaria para que estas infraestructuras lleguen como habían pensado", como la Intermodal de Valencia, de forma que "cualquier paso atrás estará poniendo en peligro grandes inversiones que pagan los contribuyentes". El Corredor permite que el Puerto de Valencia pase de ser de tres a 26 provincias, "estamos hablando de presente más que de futuro".

"No tiene sentido cambiar las reglas del juego a mitad del partido", ha continuado Pérez Llorca, apuntando que la Comunidad Valenciana tiene dos situaciones similares, una el "estrangulamiento" entre Sagunto y Teruel y otra el túnel pasante de la ciudad de Valencia.

También ha llamado la atención sobre "la gran hipoteca" del Gobierno de España, en alusión al apoyo de los partidos que "no quieren ser España", que constituyen "la razón política que está torpedeando estas conexiones".

"Tenemos la posibilidad de conectarnos con toda la UE y no podemos dejar pasar esa oportunidad", ha proseguido el presidente valenciano, observando que estas infraestructuras van a "generar proyectos de vida".

CORREDOR "IMPRESCINDIBLE"

El presidente de Castilla y León, Juan Fernández Mañueco, ha considerado muy importante tener una visión global y que este Corredor es "imprescindible", poniendo de relieve el papel de "punto de unión" de Miranda de Ebro con el Corredor Atlántico, mientras que Soria también tiene un papel "crucial".

Lo que esta región reclama son "inversiones, proyecto, planificación", que el Ministerio planifique todos los corredores, lo que exigue "un Gobierno distinto que tenga las ideas claras" en relación a España para "tejer una red en todo nuestro país".

Que haya una visión global de España permite "a todos desarrollarnos por igual", ha continuado Mañueco, quien ha defendido que "nadie se puede quedar atrás", por lo que debe acometerse "una vertebración de todos los territorios". "Necesitamos un Gobierno con una idea clara de país". Mañueco ha reivindicado la lanzadera Soria-Castejón de Ebro (Navarra).

También ha dicho que Castilla y León necesita "todos los corredores" y que "es imprescindible una planificación global y seguir apostando no solo por la periferia, sino por el interior de España", realizar "una apuesta clara por el interior".

El consejero cántabro Roberto Media ha manifestado que este es "un proyecto común, de todos". Ha reivindicado la mejora de la línea férrea Bilbao-Santander, ya que actualmente se tardan tres horas en realizar este recorrido, y ha defendido el estudio "meticuloso" que ha elaborado la Universidad de Cantabria frente al estudio informativo realizado por el Ministerio de Transportes para que el proyecto "no saliera".

"No podemos tener aislado el puerto de Santander", ha enfatizado Media, quien ha defendido la conexión con Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Europa, lo que exige mejorar el recorrido hasta Bilbao. Cantabria no puede ser "una isla ferroviaria", ha zanjado.

De todas formas, "no hay mal que cien años dure, estamos en un fin de ciclo claro y cuando haya un nuevo Gobierno de España vamos a seguir reivindicando lo mismo", ha concluido el consejero cántabro.