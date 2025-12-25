Azcón aplaude un "brillante y acertadísimo" discurso del Rey Felipe VI: "Un canto a la convivencia democrática"

Archivo - El Rey Felipe VI saluda al presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante la reunión del Patronato de la Fundación pro Real Academia Española (Fundación pro-RAE), en el Palacio Real de El Pardo, a 29 de enero de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "brillante y acertadísimo" el discurso del Rey Felipe VI en su tradicional mensaje de Navidad. También lo ha considerado "un canto a la convivencia democrática".

Azcón se ha expresado así en su perfil de la red social 'X', tras concluir la emisión del Mensaje de Navidad del monarca, que ha apostado por preservar la convivencia pidiendo diálogo y ejemplaridad poniendo como ejemplo lo logrado en la Transición y ha alertado del "hastío" por la tensión política.

"Brillante y acertadísimo discurso de Felipe VI. Un canto a la convivencia democrática y a nuestra ejemplar Transición e integración en la Unión Europea como modelo y raíz esencial para impulsarnos hacia el futuro como la gran Nación que somos, desde la legalidad, la igualdad y la solidaridad", ha escrito el jefe del Ejecutivo autonómico.