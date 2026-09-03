Azcón: "Arturo Aliaga se preocupó denodadamente por trabajar por Aragón y por mejorar la vida de los aragoneses"

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asistido al funeral por Arturo Aliaga, exvicepresidente del Ejecutivo autonómico, fallecido este miércoles a la edad de 70 años y del que ha destacado su labor al frente de la consejería de Industria.

"Arturo Aliaga fue un servidor público, una persona que se preocupó denodadamente por trabajar por Aragón y por mejorar la vida de los aragoneses", ha ensalzado.

"Es de justicia reconocer el trabajo que Arturo Aliaga ha hecho durante tantos años, durante tantos gobiernos, al frente de la Consejería de Industria, y es nuestra obligación reconocer el trabajo que ha hecho y además darle el pésame a la familia", ha declarado Azcón antes de asistir al funeral por Aliaga que se ha celebrado este jueves en la iglesia de Santa Rita de Casia de Zaragoza.