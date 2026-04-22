Azcón asume la "prioridad nacional" de Vox, pero "siempre" dentro de la legalidad

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ofrece declaraciones a los medios tras un pacto con Vox, a 22 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). El Partido Popular y Vox han cerrado hoy un pacto de gobierno en Aragón para investir presidente de la comu - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones y líder autonómico del PP, Jorge Azcón, ha asegurado que es "evidente" que el concepto político de prioridad nacional "va a regir los principios que inspiren al próximo Gobierno de Aragón", tal y como reclama Vox, pero que "siempre" lo hará "adecuado a la legalidad".

En una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación junto al portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, el presidente en funciones ha resumido que el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para la reelección de Azcón al frente del Ejecutivo autonómico responde "a lo que han querido los aragoneses en las urnas" y se va a preocupar fundamentalmente de resolver sus problemas.

Un acuerdo, ha continuado, que recoge las posiciones que defienden PP y Vox a nivel nacional y que es "coherente" porque se refiere a competencias autonómicas, cumple el principio de legalidad y es "íntegramente asumido" por ambas formaciones. "Un acuerdo que será transparente, que podrá consultarse y que será la hoja de ruta del Gobierno durante los próximos cuatro años", ha agregado.

"Todas y cada una de las medidas que se ponen en ese acuerdo son medidas que el Gobierno de Aragón puede llevar a efecto con competencia del Gobierno de Aragón, todas y cada una de las medidas que contiene ese acuerdo cumplirán con el principio de legalidad y todas y cada una de las medidas cumplirán con el mínimo común denominador" de los programas de ambos partidos, ha reiterado.

REPARTO DE PUESTOS

Los 13 puntos del acuerdo recogen también un reparto "proporcional" de consejerías entre PP y Vox, dejando para los de Abascal una vicepresidencia que incluirá el área de regulación y tres consejerías: Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente y Turismo; y Bienestar Social y Familia. Una de las tres estará ligada a dicha vicepresidencia, pero aún está por definir cuál de ellas. En total, habrá el mismo número de carteras que en el anterior Ejecutivo, un total de nueve más el presidente.

Han pactado que el senador autonómico esta legislatura será de Vox y que esta formación entrará a la Mesa de las Cortes con una vicepresidencia, por lo que la 'popular' María Navarro mantendrá su puesto al frente del legislativo aragonés. En cuanto al actual senador del PP por designación autonómica, Eloy Suárez, quien preside la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' y tendrá que dejar la Cámara Alta en virtud de este acuerdo, Azcón ha afirmado que "va a seguir teniendo un papel en la política aragonesa"

PRIORIDAD NACIONAL DENTRO DE LA LEGALIDAD

En la comparecencia de Azcón y Nolasco, no se ha concretado el contenido del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, más allá de que incluye 13 epígrafes y de que recoge, al igual que en Extremadura, el llamado "principio de prioridad nacional", una de las principales exigencias de los de Abascal.

"Yo creo que debates que están dentro de la legalidad y que, a día de hoy, no le llaman la atención a nadie son debates que vamos a profundizar en ellos", ha dicho Azcón, quien ha vinculado este principio al arraigo, al número de años que una persona lleva empadronada en una localidad de la Comunidad, a la residencia legal o a la permanencia, cuestiones que "se exigen para los complementos de las pensiones no contributivas o para cobrar el complemento del ingreso mínimo vital". "Todos ellos requisitos que ya están en la legislación española y que están en la legislación aragonesa", ha remachado.

En sus palabras, este debate es doble e incluye "un debate que tiene que ver con la política, donde es verdad que hay posiciones de distintos partidos políticos, y un debate que tiene que ver con la legalidad".

En todo caso, ha dejado claro que "no va a haber nada que esté fuera de la legalidad" y que "cualquier acuerdo que el Gobierno de Aragón vaya a tomar será un acuerdo que irá con el informe de la Intervención General y con el informe de los servicios jurídicos".

"Ningún informe, ningún acuerdo que no cuente con informe favorable de la Dirección General de los Servicios Jurídicos se aprobará por parte del Consejo de Gobierno", ha recalcado.

Además, Azcón ha relacionado el concepto de "prioridad nacional" con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha decidido que España y Cataluña son dos países distintos", en referencia a una respuesta en el Congreso de los Diputados en las que manifestaba que hará a ambos "países mejores", o con que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, apueste por pedir un examen de catalán para renovar los permisos en esta Comunidad.

"En mi opinión, de lo que se tendría que pasar un examen es de español, no de catalán", ha defendido, apostillando que tiene "serias dudas de que eso sea algo sensato y algo coherente".

Frente a ello, lo que van a proponer PP y Vox en Aragón va a estar siempre ligado "a los distintos criterios de legalidad, sea por permanencia, sea por arraigo, sea por un mayor número de años en el empadronamiento o sea porque se ha obtenido la residencia legal, que es absolutamente asimilable a la nacionalidad española". "Como todos ustedes saben, la nacionalidad española no es un debate político, es un debate jurídico", ha añadido, subrayando que ofrece "exactamente los mismos derechos" que a alguien nacido en España.

APROBAR CUATRO PRESUPUESTOS Y AGOTAR LA LEGISLATURA

La fecha de la investidura se anunciará este viernes, cuando se reúna la Mesa de las Cortes, a cuya presidenta ya ha llamado para notificarle el acuerdo, pero será la próxima semana, antes de que venza el plazo para formar gobierno, que finaliza el 3 de mayo.

En cuanto al resto de la legislatura, Azcón ha apuntado que "la idea" es elaborar y aprobar los cuatro presupuestos, algo que ha calificado como "obligación democrática", aunque ha reconocido que para el de se esta año "los plazos van a ser demasiado justos".

"Estoy convencido de que este acuerdo va a ser un buen acuerdo que va a dar continuidad a una acción de gobierno, a un cambio político que esencialmente se produjo en mayo del 2023 y que después de las elecciones que se han producido en este 2026 esperemos que continúe", ha agregado.

Asimismo, el presidente autonómico en funciones ha aseverado que están "seguros" de que esta vez el pacto "va a llegar hasta el año 2030" y que completarán la legislatura.