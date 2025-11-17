Azcón buscará financiación estatal para la renaturalización del Isuela en Huesca, que comenzará en 2027

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, firman el protocolo para la renaturalización del río Isuela, en un acto al que ha asistido el presidente de Aragón, Jorge Azcón.- EUROPA PRESS

HUESCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, buscará financiación del Estado para ejecutar el proyecto de renaturalización del río Isuela a su paso por la ciudad de Huesca, un proyecto pendiente desde 2022 para el que este lunes han firmado un protocolo de actuación el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y la alcaldesa, Lorena Orduna, en un acto a orillas del Isuela, acompañados por Azcón. Las obras comenzarán en 2027.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha señalado que este proyecto fue "abandonado" e "incomprensiblemente se metió en un cajón" y ahora "va a ejecutarse sí o sí".

"El protocolo que hoy firmamos es el primer paso administrativo de los futuros pasos que vamos a tener que ir dando", con "un ritmo absolutamente distinto del que ha habido en el pasado", ha expuesto el jefe del Ejecutivo autonómico, indicando que a continuación el Departamento y el Ayuntamiento firmarán un convenio para concretar los presupuestos y el cronograma.

"Debería haber sido un proyecto prioritario" porque el objetivo "no es solamente cuidar el medioambiente, sino hablar de seguridad" para la ciudadanía, "dos valores centrales de una política municipal, también de la autonómica", ha continuado Azcón: "La renaturalización del río Isuela significa adaptarnos a los cambios que nos trae el cambio climático y, por tanto, significa hablar de seguridad".

"No tiene que ocurrir una desgracia en la ciudad de Huesca para que acometamos todas las obras necesarias en el río Isuela", ha asegurado Azcón, recordando que ha habido, recientemente, "episodios de inundabilidad en el río" y por eso no solo se trata de "darle una continuidad ecológica, que haya un hilo conductor medioambiental", sino de que los vecinos de Huesca "no miren nunca preocupados a su río cuando vienen grandes lluvias".

Ha apuntado que la actuación abarca 53 hectáreas, desde Las fuentes de Marcelo hasta la zona de Salas y se acometerá "íntegramente aguas arriba y aguas abajo".

Esta actuación también es "importante" desde el punto de vista de "la transformación que significa para la ciudad de Huesca", ha continuado el presidente de la Comunidad, observando que "los ríos forman parte de la identidad de la ciudad y el río Isuela forma parte de la identidad de Huesca".

"Creo que ha llegado la hora de que miremos al río, de que la ciudad vaya de cara al río y no de espaldas, como ha vivido hasta el momento", ha manifestado, haciendo notar que se mejorarán los hábitats de flora y fauna autóctonas, se restaurarán las zonas alteradas, se recuperará la vegetación de ribera y se podrán prevenir las inundaciones.

"Con los avisos que ya ha habido, creo que es más que suficiente para que seamos conscientes de que toda la renaturalización, todo el reacondicionamiento del río Isuela, tiene que ser una prioridad, como lo va a ser a partir de ahora para el Gobierno de Aragón y para el Ayuntamiento de Huesca". Por lo tanto, "este protocolo no solamente busca embellecer la ciudad, busca también proteger a la ciudad de Huesca" porque "nunca sabemos qué es lo que puede ocurrir y hemos visto recientemente lo que ha ocurrido en otras ciudades".

Así, "esta actuación de la renaturalización del río Isuela va a significar que Huesca esté más bonita, que Huesca esté más bella, pero también que Huesca esté más segura ante posibles desgracias que puedan ocurrir el día de mañana".

AYUDA DEL MINISTERIO

El Gobierno anterior alegó la falta de financiación estatal y europea, ha explicado Azcón, y ahora el Ejecutivo aragonés y el Ayuntamiento buscarán financiación europea y "fundamentalmente" del Ministerio para la Transición Ecológica, ha dicho Azcón, recordando que los fondos Next Generation "se han acabado" y "por lo tanto la financiación debería venir por parte del Ministerio de Medio Ambiente (Miteco)".

"Vamos a buscar la financiación estatal, pero lo importante es que los ciudadanos de Huesca tienen que saber que ahora sí, que esta es la vencida, que ocurra lo que ocurra este proyecto de renaturalización del río Isuela va a contar con el apoyo del Gobierno de Aragón, va a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Huesca y de forma definitiva se va a convertir en realidad".

El presupuesto inicial, de 2022, era de tres millones de euros, y no contemplaba la reforma integral de la ribera del Isuela, de forma que "se va a incrementar de una forma muy significativa", con una primera partida en los presupuestos autonómicos --300.000 euros-- y municipales en 2026 para licitar los proyectos, ha avanzado Azcón, sin apuntar una cifra de todo el proyecto. En 2027 y 2028 habrá partidas plurianuales para financiar el proyecto.

Ha comentado que fue la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, quien le llamó para decirle que "este proyecto tenía que convertirse en realidad y que necesitaba la ayuda del Gobierno de Aragón" y que el Ayuntamiento colaborará "codo con codo" con el Ejecutivo para llevar adelante "un proyecto olvidado en el cajón". "Es un proyecto prioritario", ha zanjado, elogiando "la visión" de Orduna para impulsar el proyecto.

PETICIÓN CIUDADANA

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha señalado que el Isuela "es un río que ha estado de espaldas a la ciudad" y su renaturalización "es una de las peticiones más demandadas por los ciudadanos".

Ha indicado que la zona alta recibe la visita de numerosos oscenses y turistas, también la zona de Salas, donde también hay agricultores y empresas. "El objetivo es atender a estas demandas", ha dicho.

Orduna ha comentado que se tendrán en cuenta las necesidades técnicas y de seguridad de la zona inundable, en alusión a la zona de Ramón y Cajal, donde el río está encauzado con hormigón "y habrá que estudiar si se puede renaturalizar o si es necesario dejarlo como está de cara a prevenir futuras inundaciones, como ya han ocurrido en Huesca en el pasado".

"Ahora trabajaremos todos juntos, junto con el Gobierno de Aragón" para "atender la demanda de unos ciudadanos que quieren que el río sea un corredor verde, que siga siendo objeto turístico, objeto de disfrute y, por supuesto, para preservar el medioambiente y seguir trabajando con las políticas que el Ayuntamiento de Huesca está impulsando en todas las zonas de áreas verdes de la ciudad".

"No hace falta repetir, lo digo con mucho orgullo, que Huesca es una de las ciudades, después de Vitoria, que más espacios verdes tiene, en parques y en jardines, y por lo tanto consideramos que también acercar el río a la ciudadanía es tremendamente importante", ha añadido.