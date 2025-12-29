Azcón cancela su agenda y se traslada a Panticosa tras las muertes por la caída de un alud

Archivo - Jorge Azcón es el presidente del Gobierno de Aragón. - EUROPA PRESS. - Archivo

PANTICOSA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cancelado su agenda para trasladarse a la localidad oscense de Panticosa, después de que un alud atrapara a varias personas en el pico Tablato, en las inmediaciones de los Baños de Panticosa, provocando al menos dos fallecidos y una herida leve por hipotermia.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil, que no ha confirmado el número de personas accidentadas, ya que el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y la Unidad Aérea se encuentran todavía trabajando en la zona.

"Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en el pico Tablato, en el término municipal de Panticosa. Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica", ha publicado Azcón en su cuenta de la red social 'X' --antes 'Twitter'--.