Azcón celebra los datos del paro en Aragón y avanza que "van a seguir mejorando" con las inversiones anunciadas

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en Bruselas. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA/BRUSELAS 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "la mejor noticia posible" el descenso del número de parados en 1.355 personas en abril en la comunidad autónoma, al tiempo que ha avanzado que "van a seguir mejorando en los próximos meses y años" gracias a los puestos de trabajo que generarán las inversiones anunciadas.

Así lo ha expresado Azcón este martes desde Bruselas, donde ha mantenido una reunión con la comisaria de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, en la Comisión Europea.

Tras conocer los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en los que Aragón ha anotado un descenso de 1.355 desempleados menos en abril en relación al mes anterior, hasta sumar 48.507 personas paradas, Jorge Azcón ha aplaudido que esta reducción significa que "alguien encuentra un puesto de trabajo, alguna oportunidad y la posibilidad de realizarse".

En este sentido, ha indicado que los datos de desempleo y personas dadas de alta en la Seguridad Social en Aragón han mejorado en los últimos años "de forma muy significativa". De hecho, "los que hemos conocido hoy son los mejores desde 2009 y van a seguir mejorando en los próximos meses y años, porque todas esas inversiones de las que estamos hablando van a seguir creando puestos de trabajo y oportunidades".

Uno de los cambios más importantes que se van a producir en los próximos años en Aragón, ha aseverado Azcón, es que "dejará de ser una comunidad autónoma de la que la gente tenga que emigrar para ser una a la que puedan venir a buscar oportunidades y encontrar empleo de calidad, con el que poder llegar a fin de mes sin sentir el agua al cuello".