Azcón censura el modelo de financiación: "Solo piensa en una parte de los españoles. Nadie gana, todos perdemos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, reunido con los responsables de Multiverse Computing, en el Edificio Pignatelli. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha censurado el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central porque considera que solo piensa en "una parte de los españoles", privilegiando a los independentistas catalanes y, por lo tanto, "es imposible que sea aceptado por los aragoneses", de modo que "nadie gana, todos perdemos".

Azcón se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles antes de visitar la empresa Multiverse Computing, en Zaragoza, donde ha criticado el nuevo plan de financiación autonómica, "con el que se pagan la sanidad y la educación aragonesas" porque contempla privilegios para los independentistas catalanes".

"Es imposible que un modelo que se piensa solamente en una parte de los españoles sea aceptado por los aragoneses", ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico.

En cuanto a la ordinalidad garantizada para Cataluña con el modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda, Azcón ha considerado que es "desigualdad e insolidaridad" porque "significa que los que más tienen, más se van a quedar".

A su juicio, "es incomprensible que la izquierda defienda un modelo de desigualdad para Aragón que significa un agravio para nuestra comunidad autónoma".