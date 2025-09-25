Azcón, convencido de que PP y Vox podrán ponerse "de acuerdo" para aprobar los presupuestos de 2026

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado "convencido" este jueves, en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad, de que PP y Vox podrán ponerse "de acuerdo" para aprobar los presupuestos de 2026.

En respuesta al portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, el jefe del Ejecutivo autonómico ha hablado sobre los presupuestos, afirmando que "hace falta aprobar un presupuesto ¿en política cómo van a ser las cosas con o sin presupuesto?".

Ha confiado en que finalmente se aprobará. "Si hemos sido capaces de aprobarlo en otras comunidades autónomas ¿Por qué no en Aragón?". Ha propuesto a Nolasco ponerse de acuerdo en eliminar el impuesto de sucesiones en grado 2, como ha anunciado este miércoles en su discurso. Las propuestas de reducción fiscal de Vox suman 534 millones, ha dicho Azcón, preguntando al representante de VOx qué partidas quiere suprimir.

Le ha propuesto que la reducción de impuestos sea "equilibrada", captar menos deuda y financiar los servicios públicos, también que los nuevos presupuestos recojan una reducción fiscal de 50 millones de euros. "No se preocupe que le llamaré", ha apuntado el presidente, convencido de que se podrá aprobar un presupusto "como en Murcia o Baleares".

"¿Por qué no vamos a trabajar para construir un nuevo hospital en Zaragoza?. Ha avanzado que se destinará un 9% más a la Educación en Aragón sumando desde 2023 un aumento presupuestario del 23%: "Quiero creer que podemos hacerlo".

También ha anunciado su intención de llegar a un acuerdo "para luchar contra las emergencias y los incendios" y pactar con las diputaciones para renovar las máquinas pesadas y crear "anillos cortafuegos" en torno a los municipios para que el fuego no llegue a los cascos urbanos, siendo el eje central la central de emergencias, una unidad autonómica de meteorológica, comprar nuevos hidroaviones y drones, también destinar una partida para modernizar todos los materiales del 112. "Todas estas inversiones tendrán un coste de 15 millones de euros en los próximos tres años".

"Creo que podremos ponernos de acuerdo. Hay mucho trabajo por hacer", ha continuado Jorge Azcón, añadiendo: "Si nosotros no nos ponemos de acuerdo vuelve IU, Podemos, CHA y el PSOE, aunque las encuestas no dicen eso a día de hoy", sin olvidar que "habrá alternancia".

"Las leyes te gusten o no, si eres demócrata, las cumples y las respetas, si no convertimos en una jungla nuestra sociedad", ha respondido a Nolasco en alusión a la acogida de menores migrantes y la limpieza de los cauces de los ríos: "Las leyes de inmigracion que ha aprobado el Gobierno de España no me gustan pero lo que no voy a hacer es engañar a la gente".

Ha anunciado un acuerdo con la CHE para "ampliar la limpieza de los ríos" y ha ironizado al decir que "la derechita valiente no es tan valiente como para coger un tractor e irse a cometer un delito ecológico".

BIPARTIDISMO

"¿Ustedes qué quieren?", ha preguntado Azcón a Nolasco, quejándose de que "critican cada vez más al PP que al PSOE", echándole en cara que en cien tuits critica al PP en 46 ocasiones y solo al PSOE en cinco. "Con ustedes Pedro Sánchez es extraordinariamente feliz", ha continuado, preguntándole al portavoz de VOx si "va a apoyar a Pilar Alegría, si somos exactamente lo mismo".

El cambio politico de 2023 "le está sentando bien a Aragón", ha considerado el jefe del Ejecutivo autonómico, cuestionando si la "alternativa" de Vox es que vuelva a gobernar la Comunidad Autónoma, si Vox piensa que "con el PSOE pasan las mismas cosas que con el PP".

Jorge Azcón ha echado en cara a Nolasco que se pone de acuerdo con el PSOE en cuestiones como no hablar de la financiación de Cataluña. "¿Por qué en 28 ocasiones los diputados de Vox han votado a favor de iniciativas del PSOE? Me lo tendrá que explicar". Ha agragado que en dos ocasiones PSOE y Vox han "tumbado" juntos iniciativas del PP y que Nolasco "repite como un papagayo lo que dice el PSOE", exigiéndole que "no haga seguidismo del PSOE".

En relación a las inversiones en la Comunidad Autónoma, ha dicho que "Vox en Aragón parece Ecologistas en Acción" y le ha recordado que el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, apoya los centros de datos en su país: "Que estemos atrayendo inversiones milmillonarias y se ponga a hablar en términos despectivos ¿por qué?".

Azcón ha mencionado que el centro de acogida de migrantes de Teruel es el Gobierno de España. "No se invente las cosas que me dice, si quiere un debate sincero lo importante es no inventarse los hechos". Le ha recordado que limpiar los cauces de los ríos exige un acuerdo previo con la Confederación Hidrográfica del Ebro y no hacerlo "supone un delito ecológico: Pídame las cuestiones que sean competencia del Gobierno de Aragón".

Azcón ha condenado a "los delincuentes que atacaron a las fuerzas de seguridad", en alusión a 'Los 6 de Zaragoza', opinando que "el indulto a delincuentes relacionados con actos políticos debería prohibirse, cualquier indulto relacionado con la política" porque "el mensaje que se está trasladando a la sociedad es extremadamente peligroso".

Ha pedido a Nolasco que "no banalice" en relación al PIB, apuntando que "el funcionamiento de la economía hace que el estado del bienestar funcione, la razón fundamental por la que podemos prestar servicios a nuestros ciudadanos".

El presidente aragonés ha apostillado que Nolasco le ha comparado --este miércoles en rueda de prensa-- con Fidel Castro: "Imagínese que se lo dijeran a usted". De lo que usted se queja no debería tratar de hacerlo a los demás, la hipérbole no es la forma de hacer política", ha zanjado.