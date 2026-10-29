Azcón cree que el Gobierno de España "está preocupado por filtrar audios en lugar de atender a víctimas" del accidente

1129598.1.260.149.20261029133403 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes autonómicas, María Navarro, y otras autoridades en el minuto de silencio en el Parlamento por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado su "indignación" por el hecho de que el Gobierno de España "está preocupado por filtrar audios en lugar de atender a las víctimas que todavía hay en los restos de los trenes" que colisionaron este miércoles cerca de la estación de Urda (Toledo), con un total de 69 fallecidos hasta el momento.

Tras participar en un minuto de silencio a las puertas de las Cortes de Aragón, en memoria de los fallecidos y los heridos, Jorge Azcón ha trasladado el pésame a los familiares y ha manifestado "el dolor inmenso que los aragoneses sufrimos", expresando un sentimiento de "pena y tristeza, pero también de solidaridad a todas las víctimas, familiares y seres queridos".

"Los audios que hemos visto que se filtran a medios de comunicación y que tienen por objeto buscar excusas y no preocuparse de las víctimas que todavía hay en los trenes de la provincia de Toledo, producen indignación porque el error no es humano, el error es político", ha considerado Azcón.

A su juicio, "el error tiene que ver con la falta de profesionalidad, la falta de responsabilidad y con no haber atendido las llamadas que se han producido".

Un segundo accidente en menos de un año --tras el de Adamuz en enero-- "no solamente provoca indignación, sino que provoca rabia y frustración y, además, intranquilidad: Los miles de aragoneses que cada día también cogen el AVE para ir a Madrid, a Barcelona, o a Calatayud o a Lérida, lo que quieren es poder coger un AVE tranquilos, quieren no tener que pensar en si, cuando se suben a un tren en Aragón, se están jugando la vida y, por eso, hoy también hay que reclamar inmediatamente medidas de seguridad y medidas de comprobación de las vías", ha reclamado.

"La intranquilidad y el desasosiego que produce este accidente unido al dolor de la pérdida de víctimas humanas hace absolutamente necesario que las responsabilidades se asuman; no puede volver a no ocurrir nada", ha aseverado el presidente de la comunidad autónoma.

También ha señalado que "lo que está pasando en este país es extraordinariamente grave y ha llegado el momento de que al margen de lo primero y lo más importante, que es el dolor, preocuparnos de las víctimas, también nos empecemos a preguntar qué es lo que está ocurriendo para que en un año se produzcan dos accidentes mortales cuando el sistema ferroviario en este país era la envidia de muchos países en Europa".

CONSTERNACIÓN DEL PARLAMENTO

En este acto ha intervenido la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, quien ha manifestado la consternación del Parlamento autonómico por el accidente ferroviario.

"Hoy hemos hecho un minuto de silencio como muestra de dolor y de solidaridad a los familiares de las víctimas, a los amigos, a los seres queridos, y también nuestro agradecimiento a todos los servicios de emergencia que todavía siguen trabajando sin descanso", ha apuntado Navarro.

"Aragón es un territorio solidario y estamos profundamente rotos de dolor por lo sucedido ayer en Toledo", ha añadido la presidenta del Parlamento aragonés.

Al minuto de silencio han asistido numerosas autoridades, como las alcaldesas de Zaragoza y Teruel, Natalia Chueca y Emma Buj; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y otros miembros del Ejecutivo; así como la secretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Alegría, entre otros diputados de las Cortes de Aragón.