Azcón cree que el PSOE "no quiere" que Zaragoza sea sede del Mundial de Fútbol 2030

ÉPILA (ZARAGOZA), 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que el PSOE "no quiere que Zaragoza sea sede del Mundial de Fútbol 2030" y tampoco que se construya un nuevo estadio en La Romareda.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "ha pedido que haya un compromiso para la construcción de un nuevo campo, pero parece que la DPZ no quiere colaborar ni en mucho, ni en nada sin conocer datos, sin saber cuánto hay que poner; no ha querido ni recibir la información y no ha atendido a las llamadas de la alcaldesa y del Gobierno de Aragón".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha considerado que "es incomprensible que la DPZ y el PSOE no hayan querido arrimar el hombro y apoyar este proyecto", indicando que ha llamado al presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, para "ofrecerle toda la información y que pudiera aportar en este proyecto".

Ha criticado que el PSOE "no tenga la altura de miras necesaria para saber que nos jugamos mucho más que un proyecto político", recalcando que "es un proyecto de ciudad" que el Gobierno de Aragón va a seguir apoyando, sin precisar cuánto dinero aportará cada institución.

"La participación de las Administraciones va a ser muy equilibrada y lo que haga el Ayuntamiento será similar a lo que haga el Real Zaragoza", ha añadido, enfatizando que "hay dos Administraciones y un club que están dispuestos a hacer realidad un campo de fútbol para que podamos ser sede del mundial". Ha insistido en que "algunos están dispuestos a apoyar y otros quieren autoexcluirse de algo que debería ser de todos".