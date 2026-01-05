Azcón cree que "el sentido común llevaría a que se convoquen unas elecciones en España"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado este lunes que "el sentido común llevaría a que se convoquen unas elecciones en España", dado que Pedro Sánchez "no cuenta con una mayoría suficiente para poder seguir gobernando", algo que tiene "legitimidad moral" para reclamar porque es lo que ha hecho en Aragón.

"Que el presidente del Gobierno quiera seguir agarrándose al poder no es una buena noticia para este país, porque lo hace pensando en sus intereses, no lo hace pensando de los intereses ni de los aragoneses ni de los españoles", ha afirmado Azcón, en respuesta a la carta enviada por Sánchez a los militantes socialistas en la que apuesta por agotar la legislatura.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la carpa que está llevando a cabo el Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza para fomentar las adopciones, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, el presidente autonómico ha insistido en que "cuando no se tiene una mayoría en las Cortes, lo lógico es que se convoquen elecciones".

"Yo creo que no todo vale en política, yo creo que la política tiene que tener reglas democráticas, tiene que tener límites", ha reiterado, haciendo referencia a que no haya una mayoría parlamentaria o no se pueda aprobar un presupuesto.

A ello ha sumado que Sánchez, en sus palabras, esté dispuesto "a romper todo lo que el Partido Socialista ha dicho defender, desde la igualdad hasta la defensa del feminismo", lo que cree que debe llevar a esta formación a hacer "una profunda reflexión" ya que "está acosado por sus problemas de corrupción y por los acosos sexuales que ha habido dentro de sus mismas filas".

UNA CAMPAÑA DE PROPUESTAS

En lo que respecta a las elecciones autonómicas en Aragón del próximo 8 de febrero, Azcón ha avanzado que el PP va a hacer "una campaña de hechos y de propuestas": "Vamos a contar qué es lo que hemos hecho en el Gobierno de Aragón durante más de dos años y, sobre todo, las propuestas que queremos hacerle a los aragoneses".

En ese sentido, ha destacado que la Comunidad Autónoma "vive un momento de oportunidades, vive un momento de ilusión, de crecimiento y eso no lo podemos parar".

Por ello, ha recalcado que es necesario seguir "en el mismo camino" y aprobar un presupuesto "que mejore la sanidad, que mejore la educación, las políticas de vivienda o las políticas de despoblación".

"Contamos con la credibilidad de poder decirle a los aragoneses que lo que hemos hecho es lo que queremos seguir haciendo, mejorar la vida de todos los aragoneses. Se lo vamos a contar con hechos, pero se lo vamos a contar con las propuestas que queremos que ocurran en el futuro en Aragón", ha finalizado.