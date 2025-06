Azcón, sobre críticas por su demora en acudir a las zonas inundadas: "Estaba a mil km de Aragón y no tengo un Falcon"

"Comparar lo ocurrido en Valencia con lo que ha ocurrido este fin de semana en Aragón es un insulto a los valencianos", ha afirmado

ZARAGOZA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha reconocido el "derecho a enfadarse" de los vecinos de los pueblos de las provincias de Zaragoza y Teruel afectados por las tormentas del pasado fin de semana, quienes le reprocharon este lunes la demora en desplazarse hasta la zona. Ha aclarado que se encontraba "a mil kilómetros de Aragón" y "no tengo un Falcon para volver".

Azcón visitó este lunes, desde primera hora, cinco de las localidades que han sufrido daños a consecuencia del temporal. En una de las que han resultado más afectadas, Azuara, algunos de los vecinos increparon al jefe del Ejecutivo autonómico y le exigían ayuda entre gritos, al mismo tiempo que le afeaban no haber acudido hasta allí antes.

"Cuando has perdido tu casa o cuando has perdido muchos enseres, tienes derecho a enfadarte. Los políticos lo que tenemos que hacer es dar la cara. No se puede criticar a quien ha perdido muchos de sus recuerdos, mucho de lo que tenía en sus pueblos", ha comentado Azcón este martes, en una entrevista en 'Espejo Público, recogida por Europa Press.

Ha insistido en que "hay que ser absolutamente comprensivo con el derecho a enfadarse que tiene la gente" y ha aclarado que las tormentas comenzaron a descargar a última hora del viernes, y "justo ese fin de semana, estaba con mi mujer de boda a mil kilómetros de Aragón y no tengo un Falcon para volver".

"No me pilló justo en ese momento en Zaragoza porque estaba a mil kilómetros de Aragón en una boda y me hubiera encantado poder llegar antes pero, en cuanto fue posible, lo que hice fue ir a dar la cara y no salir corriendo, que es una forma también distinta de la que actuamos unos y otros".

AYUDAS

Jorge Azcón ha recalcado que este martes hay "200 personas trabajando en esos municipios para intentar que vuelvan a la normalidad lo antes posible". Además, dado que el Gobierno de Aragón ha activado la fase de emergencia en Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar), los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se han desplegado en distintos pueblos.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha expresado que el Consejo de Gobierno aprobará un paquete de ayudas "millonario" para "no solo hacernos cargo de aquellas cuantías que no vayan a cubrir los seguros, sino que vamos a ayudar a los ayuntamientos a reparar una parte muy importante de los destrozos que hayan podido tener en sus calles y, por supuesto, las carreteras que dependen del Gobierno de Aragón, y los consultorios --médicos--".

En este punto, Azcón ha subrayado: "Lo que han sufrido estos vecinos es muy grave, porque los daños han sido muy graves, pero no es lo que ocurrió en Valencia. Comparar lo que ocurrió en Valencia con lo que ha ocurrido en Aragón durante este fin de semana es un insulto a los valencianos".

"Lo que pasó en Valencia es una desgracia en la que mueren más de 200 personas. En Aragón ha habido desperfectos gravísimos, pero gracias a Dios no tenemos que lamentar ninguna vida", ha zanjado.