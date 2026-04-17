Azcón destaca los buenos datos del paro, se compromete con Sijena y reivindica el Canfranc en el Día de Aragón en Huesca

1078932.1.260.149.20260417133219 El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en la celebración del Día de Aragón en Huesca. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Huesca ha acogido el acto oficial de celebración del Día de Aragón en esta provincia, donde el presidente del Gobierno autonómico en funciones, Jorge Azcón, ha realzado los buenos datos del paro en el Alto Aragón, ha reiterado su compromiso con el retorno de las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena y ha reivindicado una vez más la reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc y la travesía central del Pirineo.

Tras una actuación del guitarrista Nacho Estévez, en el patio del museo, donde se encontraban, entre otros, el presidente de la DPH, Isaac Claver, la alcaldesa de la capital, Lorena Orduna, y el subdelegado del Gobierno de España, José Carlos Campo, ha intervenido Azcón, quien ha recordado que recientemente se ha unido a la colección del Museo de Huesca el retrato que Francisco de Goya hizo a José Cistué y Coll, y ha destacado "el empeño del Gobierno de Aragón por cuidar e incrementar nuestro patrimonio cultural y por preservar nuestra historia".

Azcón ha afirmado que "la provincia de Huesca está atravesando un momento muy dulce, especialmente en los ámbitos económico y social" El Alto Aragón tuvo en 2025 la tasa de paro más baja de toda España, el 4,7%, "lo cual demuestra que Huesca es un territorio lleno de oportunidades, un lugar donde quedarse, al que venir, en el que poder desarrollar un proyecto vital", ha expuesto Azcón, quien ha aseverado que "hoy Huesca crece" y que el año pasado superó la barrera de los 230.000 habitantes, en la línea de la Comunidad Autónoma.

"Este es un éxito colectivo importantísimo, no solo por la ruptura de una tendencia negativa, sino porque anticipa una etapa de prosperidad no conocida en las últimas décadas".

WALQA

"Que hoy Aragón sea una tierra que atraiga talento en lugar de expulsarlo es la consecuencia de la llegada de grandes proyectos a nuestra Comunidad Autónoma, pero también de la apuesta decidida de las instituciones por fomentar una economía de progreso", ha manifestado Jorge Azcón, quien ha mencionado el caso del Parque Tecnológico Walqa, cerca de la capital oscense, que en dos años y medio "ha pasado de ser un centro estancado a experimentar un crecimiento que se desconoce desde su creación".

"Nunca Walqa había tenido un dinamismo empresarial como el que tiene en la actualidad, que le ha permitido aumentar el número de empresas de 59 a 90", ha continuado Azcón, haciendo notar que en Walqa "se asoma la mayor inversión empresarial en la historia de la provincia y una de las mayores inversiones que se están haciendo actualmente en nuestro país", en alusión al futuro centro de datos de Amazon Web Services, "una iniciativa que pone a Huesca en el epicentro de la tecnología mundial".

A la vez, "Huesca apunta a ser un enclave destacado en un sector tan importante como es el de la Defensa, dentro del 'hub' de Aragón", ha indicado Azcón, poniendo de relieve el "pleno crecimiento" en que se encuentra el sector.

El presidente de Aragón en funciones ha resaltado "la pujanza empresarial" de Huesca, "su potencial y su capacidad para aprovechar las oportunidades" que llegan a esta provincia desde sectores como la tecnología, la agroalimentación y la Defensa, aunque "no son las únicas", sino que "también el turismo está ayudando a robustecer" los datos provinciales de empleo.

Jorge Azcón ha recordado que el Alto Aragón ha sido, recientemente, designado como el mejor destino de aventura del mundo y ha invitado a conservar y aprovechar "el tesoro natural que define a esta provincia".

PLAN PIRINEOS

En este contexto, ha defendido el Plan Pirineos, impulsado por su Gobierno desde la pasada legislatura y que "está logrando extender el turismo de montaña más allá de los meses en los que cuenta con mayor demanda".

"Los Pirineos tienen un increíble potencial: Son nieve, aventura, belleza, deporte, y vamos a lograr que sean un lugar de escapada, de desconexión, un lugar que disfrutar durante todos los meses del año".

El Gobierno de Aragón sigue ejecutando "un ambiciosísimo Plan de Vivienda, adecuado a las características y las necesidades de ese entorno y de toda la provincia: No podemos dar la espalda a la mayor preocupación que tienen los oscenses y el conjunto de los aragoneses, un problema que se agrava donde el turismo tiene un mayor peso específico".

Con el programa 'Más vivienda, mejor turismo", la Administración aragonesa impulsa viviendas de alquiler asequible destinadas a los trabajadores del sector turístico, en el caso del Alto Aragón, con 290 viviendas.

PINTURAS MURALES DE SIJENA

Jorge Azcón ha dejado claro que "las pinturas murales del Monasterio de Sijena deben volver a su lugar de origen", lo cual "no es un empeño político", sino "una reivindicación colectiva que siempre ha contado con el aval que le confieren los tribunales de justicia" y ha sido tajante: "Nuestro compromiso con el regreso de estos biene de titularidad aragonesa es total y la alegría solo será plena cuando recuperemos todos y cada uno de los bienes que son propiedad de los aragoneses".

Ha advertido de que "quienes tratan de apropiarse de un patrimonio que es de todos los aragoneses y de nadie más deberían tener muy presente que la suya es una causa condenada al fracaso porque el Gobierno de Aragón no cesará en el empeño por lograr que el Monasterio de Sijena recupere todo el esplendor que en su día le arrebataron".

Ha elogiado la actuación de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón y de los servicios jurídicos del Ejecutivo, realzando "su trabajo riguroso, constante y ejemplar", que "ha sido clave para avanzar en la defensa de nuestro patrimonio histórico y cultural, demostrando que la razón, la ley y la perseverancia son las mejores herramientas frente a cualquier intento de expolio".

De esta forma, "Aragón sigue dando pasos firmes en la recuperación de lo que legítimamente nos pertenece, reafirmando nuestro compromiso con la memoria, con la dignidad y la justicia", ha aseverado Azcón, proclamando que "nuestra comunidad tiene por delante un futuro esperanzador" que debe sustentarse en "unas infraestructuras dignas y una financiación justa".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA JUSTA

"Los retrasos en la ejecución de las autovías que vertebran la provincia de Huesca son, simple y llanamente, injustificables y la escasa ambición a la hora de apostar por el ferrocarril en Huesca es indignante", ha criticado el presidente en funciones, reclamando la reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc y ha reiterado la aspiración de construir "un corredor de altas prestaciones que una Aragón con Europa y que nos permita competir en igualdad de condiciones con otros territorios".

La financiación autonómica es la base del Estado del Bienestar, que requiere una dotación presupuestaria "suficiente", lo que "solo es posible con una aportación suficiente por parte del Estado". Así ha exigido "un trato justo" hacia Aragón, "una Comunidad leal a España, que cree en España y merece ser tratada con el respeto que ha logrado a lo largo de los siglos".

El jefe del Ejecutivo en funciones ha recordado que el 23 de Abril se distinguirá a título póstumo a dos de los deportistas muertos en el Pirineo durante el invierno pasado, Jorge García-Dihinx y Natalia Román, fallecidos el 29 de diciembre tras ser arrastrados por un alud en Panticosa.