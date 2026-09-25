Azcón destaca las inversiones milmillonarias en energía en País Vasco y Cataluña, mientras "en Aragón no se sabe nada"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, conversa con diputadas del PP antes del inicio de la segunda jornada de la sesión plenaria de las Cortes autonómicas. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha puesto de relieve las inversiones "milmillonarias" aprobadas por el Gobierno de España en las redes de energía de País Vasco y Cataluña mientras "en Aragón no sabemos todavía nada".

Ha respondido así a una pregunta del portavoz de CHA, Jorge Pueyo en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, donde ha dejado claro que todos los centros de datos se van a construir "cumpliendo la normativa que apruebe la izquierda", en alusión al proyecto de Real Decreto de regulación del sector presentado por el Gobierno de España.

También ha afirmado que "los alcaldes de CHA que tienen un centro de datos dicen públicamente que están a favor", pese a lo cuál Pueyo "viene aquí a darnos lecciones sobre esto".

"Sin infraestructuras no hay redes de datos y estas intervenciones 'tiktokeras' usted no las podría hacer", ha espetado Azcón a Pueyo, mostrándose convencido de que los centros de datos traerán "riqueza, prosperidad y creación de empleo", convirtiendo Aragón en la región más tecnológica del Sur de Europa.

En relación al fichaje de su ex asesora Marta Ríos por la multinacional Blackstone, Azcón ha preguntado a Pueyo a cuántos miembros de CHA en el anterior Gobierno cuatripartito que han dado "el salto" a empresas privadas les ha abierto expediente disciplinario, señalando que "opinaron sobre determinados expedientes" en su etapa de gobierno, pero "de eso se olvida".

"BURBUJA EXTRACTIVA"

Jorge Pueyo ha asegurado que los proyectos de los centros de datos están "descontrolados" y se está creando "una nueva burbuja extractiva" y ha preguntado a Azcón "si Aragón necesita estas inversiones, si redundan en beneficio de los aragoneses y aragonesas, si puede asegurar que el desmesurado consumo energético de los centros de datos no va a provocar una subida de la factura de la luz, el bloqueo de la llegada de nuevas inversiones o la saturación de la red".

CHA ha presentado 25 alegaciones al Real Decreto porque les parece "flojo", ha continuado Jorge Pueyo, señalando que en Villamayor de Gállego "están plantando cara, no como usted, que está poniendo la alfombra azul".

Sobre el fichaje de Marta Ríos por Blackstone, Pueyo ha preguntado si ha superado el conflicto de intereses y ha mostrado su preocupación porque como asesora del Ejecutivo "ha sido la encargada de poner la alfombra azul a los centros de datos y también a su propia empresa".