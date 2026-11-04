Azcón destaca que "todos los servicios mejoran" con los presupuestos de 2027 y Nolasco realza el acuerdo PP-Vox

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el vicepresidente, Alejandro Nolasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado este miércoles que "todos los presupuestos mejoran" con el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027, mientras que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha realzado que con estos presupuestos se desarrolla el acuerdo PP-Vox.

En la rueda de prensa de presentación de los presupuestos, que ha tenido lugar este miércoles, Azcón ha señalado que este es "el mejor presupuesto de la historia", no solo porque alcanza los 9.594,7 millones de euros, sino también porque "atiende las preocupaciones y problemas que hoy tienen los aragoneses".

"El presupuesto no solo marca prioridades, sino que soluciona problemas reales de los hombres y mujeres que viven en Aragón", ha incidido Azcón, quien ha observado que "es la ley más importante de cada año que se tramita en cualquier administración".

El presupuesto para 2027 es "fruto" de las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero, que dio la mayoría parlamentaria a PP y Vox, ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha hecho hincapié en que "la coherencia tiene un valor en la vida en general y en la política es reseñable".

También ha enfatizado que "este presupuesto está a la altura de los aragoneses" ya que "atiende las prioridades reales" y "es muy difícil discrepar" de este proyecto de ley, ya que "nunca se han destinado tantos recursos a impulsar medidas e iniciativas para los aragoneses".

La prioridad son la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda, ha continuado Azcón, quien ha apuntado que tres de cada cuatro euros se dedican a estas prioridades, poniendo de relieve algunas actuaciones como la subida del salario de los docentes o el inicio de los trabajos del nuevo Hospital Royo Villanova.

REBAJA FISCAL "HISTÓRICA"

Jorge Azcón ha llamado la atención sobre la rebaja fiscal, "histórica" y que guarda el equilibrio con las necesidades de los aragoneses, añadiendo que "Aragón era un infierno fiscal y queremos que deje de serlo". Esta reducción de impuestos beneficia sobre todo a las clases medias y más desfavorecidas.

Ha remarcado que el contexto económico es "realmente histórico" y permite al Gobierno regional presentar estos presupuestos porque "sin que la economía funcione no podemos aprobar unos presupuestos que mejoren los servicios públicos que prestamos a los aragoneses".

"Los presupuestos crecen más que nunca", ha aseverado Azcón, apuntando que la única reducción del presupuesto de sanidad se produjo en 2022, "cuando gobernaba el PSOE con CHA", disminuyendo un 4%, mientras que con PP y Vox aumenta un 15%. "Estos son los hechos", ha apostillado.

GOBIERNO UNITARIO

Por su parte, Alejandro Nolasco ha dejado claro que "estos son los presupuestos de un Gobierno unitario, no los de un Gobierno de Vox y otro del PP", celebrando que han sido capaces de "sacar adelante unas cuentas que son buenas para los aragoneses y que recogen todos los compromisos que Vox estableció en el pacto de gobierno con el PP".

Además, el vicepresidente del Ejecutivo aragonés ha recalcado que "estos presupuestos son fruto de un ejercicio de lealtad por parte de Vox para dar estabilidad y fortaleza al Gobierno de Aragón en beneficio de los aragoneses" y son "la demostración palmaria de que Vox cumple sus compromisos electorales".

Nolasco ha puesto de relieve que se aplicará "de manera decisiva" el principio de prioridad nacional, que "es de justicia social y sentido común: Ante los recursos escasos, la prioridad para los nuestros". Ha agradecido al PP que haya recogido sus exigencias y también ha dicho que sin sus reivindicaciones "este presupuesto no habría sido el mismo".

Desde la "lealtad", ha seguido el vicepresidente, las cuentas de 2027 "marcan un antes y un después en la historia de la comunidad autónoma" porque "suponen la constatación de una forma distinta de hacer política, con la prioridad nacional, rigor económico y justicia social" y, además, "se va a invertir mejor", ya que un criterio de Vox es "contener el gasto público para no hipotecar a los aragoneses de forma insoportable".

Alejandro Nolasco se ha comprometido a que "esta nueva forma de hacer política va a continuar con paso firme en años sucesivos y no es una meta, sino el principio de un camino de eficiencia".