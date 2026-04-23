Azcón dice que el acuerdo PP-Vox dará "estabilidad" a Aragón para avanzar "en la dirección correcta"

El pesidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, durante su discurso del Día de Aragón. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha reclamado este jueves 23 de Abril, "respeto" al resultado de las elecciones autonómicas del 8 de febrero, cuyo colofón es el acuerdo PP-Vox, que dará "estabilidad y liderazgo" a la Comunidad Autónoma para avanzar "en la dirección correcta". Ha prometido centrar la legislatura en "el compromiso de lo público y la responsabilidad compartida".

"No partimos de cero, vivimos un momento de prosperidad histórico y lograr la estabilidad y el consenso va a favorecer que Aragón pueda seguir creciendo como lo viene haciendo", ha incidido Azcón, recalcando que "ese fue el mandato que los aragoneses expresaron con claridad en las urnas".

Jorge Azcón ha realzado "la altura de miras y el compromiso con el interés general de Aragón" por parte de PP y Vox, manifestando que "construir Aragón es honrar a quienes han sido partícipes de su impulso desde cualquier ámbito de nuestra sociedad".

Ha intervenido en el acto oficial de celebración del Día de Aragón, en el Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes autonómicas, donde ha reivindicado "la historia y el futuro común" de turolenses, oscenses y zaragozanos, señalando que la Historia de Aragón se remonta a la Edad Media y continúa "a lo largo de los siglos" hasta la actual "etapa de prosperidad", invitando a "soñar con un futuro esplendoroso"

El 23 de Abril no solo es festivo, sino que también es un día de "reivindicaciones justas para nuestra tierra", ha dicho Azcón, añadiendo que "la historia de un pueblo también se escribe con sus ambiciones y retos, desde sus luchas y objetivos legítimos", enfatizando que "un pueblo vivo, con futuro, es aquel que no se conforma y trabaja con ambición para seguir progresando sin olvidar su Historia".

Ha urgido a "poner el acento en lo que nos une, la pasión por Aragón y por mejorar la vida de los aragoneses", dejar atrás "las diferencias ideológicas", y ha elogiado "la generoidad" de los ex presidentes de la Comunidad, cuya galería de retratos ha inaugurado este miércoles.