Azcón dice que el apoyo de Vox a los presupuestos es "imprescindible" y que aprobarlos con el PSOE es imposible

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que el apoyo de Vox para aprobar los presupuestos de 2026 es "imprescindible" y que aprobarlos con el PSOE es "imposible" porque "es incompatible" hablar de los socialistas y de la "honradez".

Se ha dirigido a Vox para plantear que "hay un acuerdo posible" que pasa porque el partido de Alejandro Nolasco pida cosas de competencia autonómica "y no de los ministerios", que estén "dentro de la legalidad", y que sean "un mínimo común". Azcón y Vox se reunirán este viernes.

"Si somos capaces y aprobamos unos presupuestos habrá un buen presupuesto para Aragón, pero si no quieren y estamos obligados a convocar elecciones será una buena noticia porque escucharemos a los aragoneses, vamos a oír la opinión de Aragón y habrá un Gobierno de Aragón más fuerte respaldado por las urnas".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha comparecido a petición propia para hablar sobre los presupuestos y, tras agradecer el apoyo del PAR y la "capacidad de diálogo" de Aragón-Teruel Existe, también que Podemos participara en la ronda de conversaciones en el Pignatelli, lamentando que CHA e IU no hayan acudido, ha considerado que es "incomprensible" que Vox rechace los presupuestos porque son "una versión mejorada" de los de 2024, que el partido de Alejandro Nolasco aprobó, y ha afirmado que los presupuestos tienen que basarse en "el mínimo común denominador" y no en "propuestas de máximos".

Ha asegurado que los socialistas "no son de fiar" y ha hecho hincapié en que la UCO de la Guardia Civil ha registrado este jueves empresas de Aragón "relacionadas con el PSOE", espetando a los diputados del grupo socialista que miraban el teléfono móvil "como Santos Cerdán antes de entrar en la cárcel".

"Su mano no está tendida, está quemada, es la cola del escorpión, que sabemos que va a picar porque es su naturaleza: Ustedes mienten, no son de fiar y es imposible confiar en el PSOE", ha continuado Azcón.

El presidente de la Comunidad ha dicho que los presupuestos deben ser "limpios", lo que hoy es "imposible" con el PSOE, que está en una situación de "pánico", "lamentable", y lo que hacen es "buscar tiempo".

Azcón ha señalado que, en la etapa en el Ayuntamiento de Zaragoza, la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, "nos dejó tirados con el campo de fútbol", aseverando: "Solo un iluso puede creer hoy en la palabra del PSOE, su palabra no vale nada porque lo han demostrado con hechos contrastados". Ha recordado la comida de Alegría con el exasesor de La Moncloa Paco Salazar, "acusado de graves delitos sexuales".

El presidente del Ejecutivo ha reprochado a los socialistas que, en la reunión de este jueves, solo hicieran propuestas para incluir en los presupuestos en relación a Zaragoza, no a Huesca, Teruel ni el medio rural, y se ha quejado de que Alegría dijera que no estaba en su mano aprobar la elevación de las ayudas al funcionamiento o que el Gobierno de España financie al 50% la atención a la dependencia

Además, Jorge Azcón ha desvelado que el portavoz del PSOE, Fernando Sabés, ha dicho en la reunión en el Pignatelli que Vox llama al PSOE "para ponerse de acuerdo en votar en contra de los decretos del PP" y ha preguntado al partido de Nolasco de qué ha hablado con el PSOE y qué decretos han pedido al PSOE que vote en contra para "unir sus votos" contra el Gobierno del PP.

MOMENTO EXTRAORDINARIO

Ha afirmado que "Aragón vive un momento extraordinario" y que ninguna otra región en el sur de Europa "presenta cifras similares" y es una Comunidad "pujante, moderna, con unas perspectivas futuras envidiables", en alusión a los proyectos empresariales anunciados, que se van a convertir en "un desarrollo económico sin precedentes".

El presupuesto es "el instrumento más importante para articular estas políticas", ha continuado Azcón, convencido de que "Aragón necesita unas cuentas que permittan meorar la vida de todos los aragoneses, sinceras y sin trampas", recordando que la semana pasada presentó el presupuesto, que se eleva a 9.145 millones, "expansivo, social y que busca el crecimiento económico", que mejorará los servicios públicos y reducirá la carga fiscal.

La partida para sanidad crece un 9% para construir un nuevo Hospital Royo Villanueva y actuar en los de Teruel, Alcañiz y Calatayud, mientras que Educación aumenta un 7% e incluye políticas para mejorar los salarios de los docentes y construir infraestructuras, además de la gratuidad de la educación 0-3 y la concertación del segundo curso de bachillerato. Bienestar Social crece un 8%, con partidas para atención a la dependencia y para apoyar a los mayores.

A esto se suma la política de vivienda, con 20,5 millones para el Plan Más Vivienda, para ofrecer vivienda en alquiler asequible, y el Programa 700 para ofrecer vivienda en el medio rural, y el Más 3.000, para los municipios de más de 3.000 habitantes, junto con proyectos "específicos" para las tres capitales provinciales.

"ARAGÓN NO ES UNA ISLA"

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha preguntado "qué ha hecho la provincia de Teruel al PSOE", ha defendido las ayudas al funcionamiento empresarial, señalando que el concepto que tiene el PSOE es muy limitado y circunscrito a unas empresas concretas. "Aragón no es una isla para la UCO", ha sentenciado.

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés, ha respondido a Azcón que duele "que puedan manipular determinadas reuniones" y que esta afirmación sobre los decretos del PP "demuestra cómo es el adversario político", exigiendo a Azcón que explique qué es lo que ha hablado con el expresidente valenciano Carlos Mazón. "La gente en Aragón empieza a conocerle".

Sabés ha mostrado su preocupación por algunos datos de la economía aragonesa, que "pierde fuelle", apuntando que Aragón es la cuarta comunidad con mayor aumento de paro juvenil, según un informe de BBVA, y que un informe de FUNCAS alerta del menor crecimiento del PIB regional en 2026: "Son cifras preocupantes, esta Comunidad va por detrás de la media española".

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha dejado claro que "es mentira totalmente" que este partido haya llamado al PSOE para unirse contra los decretos del PP, añadiendo: "Jamás he llamado a Sabés nunca para hablar nada de esto", afirmando que Azcón quería que entrara "en cólera".

Nolasco ha manifestado que Azcón "lleva año y medio gobernando como si tuviera mayoría absoluta" y que no ha tenido "voluntad de construir una mayoría real" y ahora pide "un acto de fe, un cheque en blanco", advirtiendo: "Vox no va a firmar a ciegas lo que no se atreve a presentar al Parlamento aragonés".

Para el portavoz de CHA, José Luis Soro, el jefe del Ejecutivo autonómico es "un gran ilusionista" porque "ha sacado de la chistera un power point", lo que es "deshonesto, mentiroso y tramposo", pronosticando que firmará el decreto de convocatoria de elecciones autonómicas la semana próxima.

En el turno de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha indicado que las inversiones anunciadas "no están repercutiendo en la vida de los aragoneses" y ha alertado de la "ralentización" del ciclo económico.

Desde Podemos, Andoni Corrales ha recalcado que los presupuestos se aprueban en las Cortes, "no en el Pignatelli", y que "no son un power point, son más de 7.000 folios".

El parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que este "culebrón" pone de manifiesto la "incapacidad" de Azcón para gobernar y le ha pedido "menos power point y más techo de gasto".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha lamentado "la inestabilidad que generan los extremos", afirmando que "siempre que los extremos han tenido algo que decidir a Aragón le ha ido peor".