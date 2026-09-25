Jorge Azcón dice que la incorporación de su ex asesora Marta Ríos a Blackstone cumple la ley "y lo demás es opinión"

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que la incorporación de su ex asesora Marta Ríos a la multinacional Blackstone cumple la Ley de Incompatibilidades y que "lo demás es una opinión".

En respuesta a una pregunta de la portavoz parlamentaria del PSOE, Pilar Alegría, al respecto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que Ríos "es una profesional de prestigio con una trayectoria antes de llegar al Gobierno de Aragón que a muchos les gustaría" tener.

Ha retado a Alegría a denunciar este asunto "si cree que no se cumple" la normativa sobre incompatibilidades y ha rechazado sus "clases de ética y responsabilidad".

Jorge Azcón ha deslizado que Alegría sigue pensando que el ex presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero "es honesto e inocente", aseverando: "Es su opinión y yo tengo otra". Azcón espera ver cómo Zapatero "acompaña a los alcaldes socialistas --en las elecciones municipales de 2027--" y Alegría cierra los mítines.

También ha dicho, en referencia a los PIGA de los centros de datos, que las empresas ahorrarán los millones "que decidió el PSOE", el partido que impulsó la ley que permite las exenciones fiscales con los PIGA. "Ahora se echan las manos a la cabeza", ha ironizado.

El presidente de la Comunidad Autónoma ha defendido el acuerdo de gobierno PP-Vox y ha reprochado a Alegría que, en su etapa de portavoz del Gobierno de España, se aprobó la Ley 'Solo si es sí', los socios del PSOE pidieron la dimisión de la ministra de Vivienda y se quejaron del gasto en Defensa: "Les veo desmemoriados".

"El Gobierno más irresponsable de la Historia, del que usted fue portavoz, nos viene a hablar de responsabilidad", ha criticado Azcón, quien ha añadido que "lo que están haciendo en Ceuta es lo más irresponsable que hemos recordado".

"Les sabe malo que hable de Pedro Sánchez. ¿Qué responsabilidad es decir 'esto pregúntaselo a Vivas'? Es incompetencia, irresponsabilidad", ha continuado Azcón, para quien "a Sánchez y al PSOE lo que están haciendo en Ceuta les va a acompañar el resto de sus días porque no tiene perdón". "De responsabilidad y ética en política de usted no acepto ni una clase ni media", ha espetado a Alegría.

RESPONSABILIDAD

Pilar Alegría ha criticado que PP y Vox no apoyaran, este jueves en la sesión plenaria, la propuesta de IU de creación de una Comisión de estudio sobre los centros de datos, y ha opinado que Azcón "habla más como CEO de una gran tecnológica o como responsable de Recursos Humanos".

Ha señalado que, al inicio de su etapa de gobierno, Azcón presentó a Marta Ríos como "fichaje estrella", incorporándola a su gabinete para atraer centros de datos y "trajo a Blackstone", fichando ahora por esta multinacional. "Cumplirá todas las compatibilidades, pero huele a chamusquina que echa para atrás".

La dirigente socialista ha preguntado a Azcón si es responsable de todas las decisiones políticas que adoptan todos los miembros de su Gobierno y ha opinado que Azcón está "más cómodo" en la oposición, a donde "ya volverá".

Ha asegurado que Azcón y su vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), "son ideológicamente indistinguibles" y ha considerado que "no hay semana que --Nolasco-- no aproveche la oportunidad de verter odio" porque "cada vez que coge el micrófono habla y señala a los menores migrantes no acompañados y las personas más vulnerables, y lo peor es que el odio lo convierte en decisión política".

"Cuando les preguntamos si lo comparten, adoptan un papel paternalista y vienen a decir que 'es cosa del chiquillo Nolasco", ha continuado Alegría, quien ha preguntado a Azcón si comparte las declaraciones y decisiones políticas de Nolasco.

La portavoz del PSOE también ha aludido a la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, quien "continúa con sus salidas de pata de banco" y que "en redes sociales despreciaba el cambio climático, difamaba sobre la persona que estaba investigada --por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca)-- y aprovechaba para culpabilizar al comodín manido del Gobierno de España", lamentando que "Herrarte sigue sin disculparse y a usted no le he oído nada".