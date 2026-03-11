Azcón dice que la negociación del Gobierno de Aragón la lleva "con discreción y hoy no hay nada que contar"

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha indicado que la negociación con Vox para la formación del próximo Ejecutivo autonómico la lleva "de forma personal, con discreción" y ha considerado que "a día de hoy no hay nada que contar".

"Creo que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo que me conoce sabe que esas negociaciones las voy a llevar yo personalmente y en Castilla y León va a ocurrir exactamente lo mismo que en Aragón en lo que tienen que ver con las negociaciones".

Como ejemplo de esta forma de actuar ha citado la constitución de la Mesa de las Cortes de Argón la pasada semana y la elección de la presidenta, la 'popular' Maria Navarro.

"Estoy convencido de que tendremos la oportunidad de verlo en el futuro" ha avanzado para mostrar su reticencia a "comentar los comentarios" que surjan todo los días.

"Cuando haya acuerdos, cuando haya avances, los medios de comunicación, para que sean los aragoneses los primeros que se enteren, serán los primeros en conocerlo. Pero a día de hoy no tengo que contarles nada", ha zanjado.

"BUENOS ACUERDOS"

Sobre las reuniones o contactos que haya mantenido con Vox ha recordado que ya dicho en su día que "todos estos procesos se tienen que llevar sin ruido, son procesos que se tienen que llevar con la discreción, con las que las cosas importantes trabajamos las personas adultas".

Por eso, ha argumentado que seguirá trabajando con esa discreción, y con "esa filosofía de llegar a acuerdos, a buenos acuerdos con los aragoneses". "Cuando tengamos efectivamente resultados los contaremos a todos los medios de comunicación para que se lo puedan contar a todos los aragoneses".

"Extremadura es Extremadura y Aragón es Aragón. Es evidente que en Aragón vamos a tomar nuestras propias decisiones", ha respondido ante la posibilidad que se enfrentar a un escenario como el vivido por la candidata del PP en la región extremeña, María Guardiola para volver a reiterar que va a trabajar para que haya un "gobierno lo antes posible".