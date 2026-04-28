Azcón dice que la prioridad nacional es "fácil de entender" y la vincula al arraigo

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, expone el programa político del Gobierno que quiere conformar, basado en el acuerdo de PP y Vox, en el Pleno de las Cortes de Aragón, a 28 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). El p - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que el llamado "principio de prioridad nacional", una exigencia de Vox para llegar a un acuerdo de gobierno con el PP, es "fácil de entender" y busca establecer "una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

En su discurso en la primera jornada del pleno de investidura en las Cortes de Aragón, el presidente en funciones y candidato 'popular' a la reelección ha defendido las medidas acordadas por PP y Vox con el objetivo de que "los aragoneses no se vean postergados en el acceso a las ayudas públicas que se financian mediante sus impuestos".

"Que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven", ha explicado.

Azcón ha reconocido que "Aragón necesita seguir recibiendo de forma legal y ordenada a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza", que "merecen y deben recibir el apoyo de nuestro sistema", pero ha defendido luchar "con todos nuestros medios" contra la inmigración "ilegal" y "quienes busquen aprovecharse de ella"

Del mismo modo, ha pedido "que nadie busque confundir" ya que, en sus palabras, el enfoque de la "prioridad nacional" en la prestación de ayudas y servicios públicos se aplicará "cumpliendo estrictamente la legalidad y no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica".

En ese sentido, ha señalado que lo que busca este enfoque es "establecer baremos de acceso a las ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes la reciben, sea cual sea su nacionalidad".

En este punto, Azcón ha instado al PSOE y a la izquierda que "dejen de rasgarse las vestiduras" dado que "estos criterios llevan operativos en España desde tiempos de Felipe González" y, pese a la "crítica demagógica", también los aplican Comunidades gobernadas por los socialistas "porque es lógico y es justo" que los gobiernos ayuden "a quienes tienen arraigo y contribuyen con sus impuestos".