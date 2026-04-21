Azcón dice que quedan "las últimas horas" del Gobierno en funciones y anuncia "buenas noticias" para Teruel en semanas

1080109.1.260.149.20260421135819 El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, interviene en el acto oficial del Día de Aragón en Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

TERUEL, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes, durante la celebración del acto oficial del Día de Aragón en Teruel, que quedan "las últimas horas" del Ejecutivo en funciones y, además, ha anunciado "buenas noticias" para esta provincia en las próximas semanas. "Tengo la certeza absoluta de que en las próximas semanas los anuncios positivos van a seguir llegando a la provincia de Teruel", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico.

La provincia turolense, ha enfatizado el presidente de la Comunidad Autónoma en su intervención, en la Iglesia de San Pedro, "está viviendo un presente brillante y le espera un futuro todavía más ilusionante, un futuro que debemos asegurar y en el que tenemos que implicarnos todas las instituciones públicas y en el que el Gobierno de Aragón trabaja día a día".

"Un ejemplo evidente" es el aeropuerto de Teruel, donde las 15 empresas radicadas generan 850 empleos directos y 1.700 indirectos, con unas perspectivas "magníficas", ha dicho Azcón, avanzando que "la infraestructura del aeropuerto va a superar los 1.000 empleos directos este mismo año", siendo ya "un revulsivo demográfico para una provincia en la que hasta hace poco solo se hablaba de despoblación".

Ha recordado que Amazon Web Services (AWS) levantará centros de datos en La Puebla de Híjar y Azaila, "la mayor inversión económica que nunca en la historia ha recibido la provincia de Teruel", subrayando que "serán varios miles de puestos de trabajo mientras se construya esa infraestructura y cientos de puestos una vez que esté acabada", de forma que "Teruel se sube a la ola tecnológica que va a liderar la transformación económica del mundo tal como lo entendemos en los próximos años".

Otra inversión es la de Instalaza, que ha anunciado que pondrá en marcha una factoría para la que se crearán 70 puestos de trabajo directos y que "experimentará un fuerte crecimiento en los próximos años".

"Esto es solo el comienzo de otras inversiones que están por llegar a la provincia de Teruel", ha continuado Azcón, quien ha hecho hincapié en que esta provincia "cuenta con un fuerte apoyo de las instituciones públicas a través de instrumentos de inversión que tienen tanto impacto, como el FITE, que por fin hemos conseguido desbloquear para actualizarlo después de 20 años", elevándolo hasta un total de 86 millones de euros, también los fondos de Transición Justa, "una herramienta eficaz para impulsar el desarrollo del territorio". Ha reiterado su exigencia de elevar al 20% las ayudas al funcionamiento empresarial, tildando de "escaso" el 1% actual.

NUDO MUDÉJAR

El presidente en funciones ha mencionado el proyecto del Nudo Mudéjar, que "nació como una oportunidad para sustituir la actividad perdida tras el cierre de la central térmica de Andorra, para garantizar la inversión, el empleo y el desarrollo de la provincia de Teruel", lamentando que "su desarrollo ha generado una profunda decepción en el territorio", también "preocupación" al "reducir de una manera muy significativa el alcance del proyecto inicial".

"El Nudo Mudéjar debía ser el motor de la reindustrialización del Bajo Aragón, con proyectos energéticos que tuvieran la capacidad de atraer nuevas empresas, de crear empleo y fijar población", de forma que "reducir su capacidad y retrasar su desarrollo significa poner en riesgo una oportunidad clave para nuestra economía y para miles de familias turolenses".

Azcón ha aseverado que "es un imperativo que el Gobierno central actúe con responsabilidad y cumpla los compromisos adquiridos para garantizar la recuperación de la economía turolense" y ha dejado claro que el Gobierno regional seguirá reclamando al Ejecutivo central "lealtad y respeto".

"Reivindicamos que el Gobierno de la Nación no nos relegue a una posición secundaria, pues ni por trayectoria histórica ni por posición actual lo merecen los aragoneses. Aragón es pasado, es presente y es futuro. Y merecemos un trato justo que garantice nuestro desarrollo".

FORMACIÓN

Ha puesto de relieve la importancia de la formación para asegurar el desarrollo de la provincia, donde "la universidad juega un papel esencial", recordando que el Ejecutivo ha impulsado el grado en Ingeniería Aeroespacial, que se impartirá en el campus de Teruel a partir de septiembre de 2027, inicialmente con 50 alumnos.

Además, desde el próximo curso se impartirá en la capital turolense el grado de Medicina, con 45 nuevas plazas, "un auténtico hito para asegurar un servicio básico para las próximas generaciones, para cuidar a quienes tanto han cuidado de nosotros".

A la vez, el Gobierno sigue impulsando el Plan Aragón Más Vivienda (2024-2030), que ya ha cosechado "excelentes frutos", con el impulso de más de 3.000 viviendas públicas en las tres capitales provinciales, en municipios turísticos, de menos de 3.000 habitantes y en los de 100 habitantes. El Consejo de Gobierno ha aprobado un PIGA residencial para impulsar 1.050 nuevas viviendas en Teruel.

EL PROYECTO COMÚN DE ESPAÑA

El jefe del Ejecutivo autonómico en funciones ha puesto de relieve el "compromiso" de la provincia de Teruel con el proyecto común de España, "representado en la Constitución y en el autogobierno de Aragón, que tiene forma a través del Estatuto de Autonomía", añadiendo que "sin un Estado fuerte y unido y la convicción de que todos los españoles debemos tener las mismas oportunidades, sin una descentralización real acompañada de recursos suficientes, sería muy difícil que pudiéramos hablar del futuro de Teruel con optimismo".

"Frente a quienes cuestionan la unidad nacional y el Estado de las autonomías desde Aragón, nos posicionamos como firmes defensores de un proyecto nacional y de un sistema constitucional que ha propiciado un desarrollo incontestable en nuestra tierra".

"El futuro de Teruel, el futuro del conjunto de Aragón también depende de esa lealtad con la que el Estado tiene que ser recíproco", ha enfatizado Azcón, quien ha reclamado "una financiación autonómica justa y objetiva para Aragón, que atienda nuestras particularidades y que deje de lado otros objetivos partidistas".

Para Azcón, "lo que plantea el Gobierno de la Nación no es una reforma leal del sistema, sino un parche nacido de acuerdos políticos con el independentismo, de acuerdos sin multilateralidad, sin criterios transparentes y sin que garantice un reparto equitativo para todos: Es un absoluto sinsentido que esa financiación no contemple un criterio tan de sentido común, un criterio tan de justicia como es la despoblación y la orografía".

LA BANDA SONORA DE ARAGÓN

Ha dicho que Teruel tiene "identidad propia y un talento indiscutible", añadiendo que la provincia "pone la banda sonora de Aragón porque es Ruta del Tambor y del Bombo, pero también es tierra de jamón, de aceite, de trufa, de melocotón o de fiestas como la de los Amantes".

Azcón ha recordado que la Fundación Amantes de Teruel ha sido distinguida hace unos meses con la medalla al mérito turístico de Aragón por su contribución al desarrollo cultural y turístico de la ciudad.

Este año se celebra el trigésimo aniversario de las Bodas de Isabel de Segura, que por primera vez son fiestas de interés turístico internacional, "un reconocimiento de justicia, que refuerza la proyección exterior de la ciudad y la provincia y consolida una cita que combina el rigor histórico, la implicación de toda la ciudad y la capacidad para la atracción turística".