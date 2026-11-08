Azcón dice que solo Feijóo se ha comprometido con las soluciones que necesitan los turolenses

Intermunicipal del PP Aragón en Cella, con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - PP

CELLA (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha señalado este domingo que solo el Partido Popular va a hablar esta campaña electoral de los problemas reales de los turolenses y solo un candidato, Alberto Núñez Feijóo, ha venido a Teruel "y se ha comprometido con las soluciones que necesitan los turolenses".

En la clausura de la Intermunicipal que el PP-Teruel ha celebrado en Cella, Azcón ha destacado el compromiso de Núñez Feijóo para que la despoblación se tengan en cuenta como criterio en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Azcón ha destacado el papel de los candidatos del PP en la provincia, "con capacidad de gestión como han demostrado, de Teruel y comprometidos con la realidad de nuestra provincia. A nosotros nos preocupan las balsas del Matarraña, la A-68, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, la despoblación". Además, ha recordado que la provincia avanza con Gobiernos del Partido Popular. "Santiago Lanzuela impulsó el FITE y ha sido un Gobierno de Aragón del PP quien se ha acordado y ha logrado la actualización del mismo, pasando de 60 a 86 millones de euros".

Frente al compromiso real del PP y los candidatos turolenses, Azcón ha contrapuesto al PSOE, cuyas decisiones perjudican a Teruel. En este sentido, ha afirmado que desde que se anunciaron los decretos de vivienda del PSOE, en la provincia la oferta de alquiler se ha reducido en un 24 por ciento y en la capital hasta en un 46 por ciento, según datos del portal Idealista.

"Pilar Alegría ha pasado de ser portavoz de las mentiras de Sánchez a ser la jefa de las trolas en la Comunidad Autónoma; ayer se permitía darnos lecciones de vivienda, ella, la secretaria general de un partido, el PSOE, que es el que menos viviendas a construido en nuestra Comunidad en toda la historia. Daba lecciones pero no explicaba las consecuencias directas de esos decretos".

"MALDAD Y MALA GESTION"

El presidente del PP-Aragón ha considerado que el PSOE y Pedro Sánchez "han gestionado mal España, una mala gestión que está en el centro del debate político tras los accidentes ferroviarios que han dejado 116 víctimas mortales".

"Mala gestión y mucha maldad, lo estamos viendo estos días en las noticias que salen nuestro sistema ferroviario: la UCO entrando en la sede de Adif, la Fiscalía Europea investigando el destino de 200 millones de euros que debían haberse invertido en nuestro sistema ferroviario; informes avisando que los sistemas no funcionaban desde 2024 y hoy siguen sin funcionar; eso sí los directivos se blinda un bonus de 1,2 millones de euros. Es imposible tanta maldad, tanta incompetencia en un mismo partido".

RECONOCIMIENTO A CARMEN POBO Y MANOLO BLASCO

Durante la Intermunicipal, los populares han reconocido el trabajo y el compromiso de Carmen Pobo y Manolo Blasco con la provincia de Teruel ahora que han decidido dejar la política activa.

Azcón ha destacado la trayectoria política de ambos que además del reconocimiento del PP cuanta con el reconocimiento de la sociedad turolense.

"Es verdad que no todos somos iguales, vosotros sois ejemplo de trabajo, de servicio público y por eso hoy os aplaudimos. El PSOE ha decidido que a los políticos que se aplaude son a los que se investiga por corrupción, a los que imputan y a los que dimiten después de dos accidentes con 116 víctimas. Nosotros os aplaudimos a vosotros por servir y defender a Teruel".

EXPERIENCIA DE LOS CANDIDATOS

Por su parte, la presidenta del PP de Teruel, Emma Buj, ha defendido el valor de la experiencia de los candidatos populares al frente de los ayuntamientos. Ante los alcaldes y concejales de la provincia, ha destacado que el trabajo municipal les permite conocer de primera mano las necesidades de sus vecinos y les ha enseñado a responder ante ellos.

Buj ha destacado el incremento del presupuesto y la apuesta por la vivienda del Gobierno de Aragón y ha contrapuesto esa gestión a la del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De cara a las próximas elecciones generales, ha manifestado que "tenemos que conseguir que cambie el Gobierno. Somos la gente del cambio".

Durante la apertura, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha destacado que la institución ha destinado más de 105 millones de euros a los municipios en lo que va de legislatura. De esa cifra, 61,4 millones corresponden al Plan de Concertación, 32 millones al Plan de Obras y Servicios, 8 millones al Plan de Empleo, 3,5 millones al Plan de Barrios y 354.000 euros al apoyo a los multiservicios rurales.

Por su parte, el candidato del PP al Congreso por Teruel, Alberto Herrero, ha subrayado que en las próximas elecciones "nos jugamos la democracia" y ha reivindicado la presencia de alcaldes de la provincia en las listas populares.

En alusión al lema del PSOE 'No somos iguales', ha respondido que "menos mal, no me cabe en la cabeza no ir al entierro de los fallecidos en el accidente de Urda". "Nosotros vamos a hablar de Teruel y de España", ha afirmado Herrero, que ha situado la mejora de las infraestructuras entre las prioridades de la candidatura.