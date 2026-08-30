Azcón elogia el éxito del Gran Premio de Aragón de MotoGP, el evento deportivo "más importante" de la comunidad autónoma

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, en el circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel) - FABIAN SIMÓN

Confía en superar los 112.000 espectadores, confirma que en 2027 se volverá a celebrar y Motorland será circuito de reserva hasta 2031

ALCAÑIZ (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha elogiado la organización y el éxito del Gran Premio de Aragón de MotoGP, en el circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel), el evento deportivo "más importante" que se celebra en la comunidad autónoma, ha destacado.

Azcón ha comentado que son más de 100.000 los espectadores que acuden y este se espera superar los 112.000 espectadores de la pasada edición y "es un éxito no solamente desde el punto de vista deportivo o de la capacidad de organización, sino también desde el punto de vista económico".

Alcañiz, todo el Bajo Aragón tiene su capacidad hotelera al cien por cien, al igual que las comarcas del Bajo Martín, Matarraña, Andorra-Sierra de Arcos, y en general, las comarcas de Teruel tienen su capacidad hotelera prácticamente al 100%, incluso la ciudad de Zaragoza incrementa en un 20% la capacidad hotelera durante este fin de semana, ha destacado.

Los espectadores que vienen a Motorland tienen una capacidad de gasto que se calcula en algo por encima de los 200 euros cada día, unos 211 euros diarios, eso hace que el impacto económico que este fin de semana tiene en la hostelería, en los comercios, en toda la comunidad autónoma, esté cercano a los 50 millones de euros, algo más de 47 millones de euros, ha concretado Azcón.

Ese impacto se une a la proyección que significa para Alcañiz, Teruel y todo Aragón el ser anfitriones de un gran premio de motociclismo. "La verdad es que estamos encantados tanto desde el punto de vista deportivo, como económico en que otro año más MotoGP vuelva a estar en nuestra comunidad autónoma", ha enfatizado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha confirmado el anuncio del pasado mes de junio de que ya está cerrado que "en 2027 también MotoGP va a apostar por Alcañiz, por Motorland y será circuito de reserva hasta el año 2031" para confiar en que "se acabe consolidado para poder seguir disfrutando de las motos".

RELACIÓN CON DORNA SPORTS

"A mí ya como aficionado --ha puntualizado Azcón-- durante este fin de semana me queda desearle suerte a los hermanos Márquez, que me caen bien. Ayer fue la cosa bien y espero que hoy también vaya bastante bien".

Sobre la reunión que ha mantenido con el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, la empresa que organiza el Campeonato Mundial de Motociclismo (MotoGP), Azcón ha contado que "Carmelo es una parte fundamental del éxito del Mundial y de que el Mundial apueste por Aragón".

Ha relatado que la relación con Carmelo Ezpeleta es "fantástica y muy unida" para trasladar la anécdota de que cuando el CEO de Dorna Sports de pequeño cuando venía de Barcelona con su familia siempre paraban en Zaragoza. "Mi padre aparcaba en la calle Milagro de Calanda y era obligatorio pasar por el Pilar", le ha dicho Ezpeleta a Azcón.

Esa relación que Carmelo tiene con la Comunidad Autónoma de Aragón es "también algo muy importante para que MotoGP siga vinculada a Aragón como lo ha estado estos años y que podamos aspirar a que en el futuro de esa vinculación sea todavía mayor".

Sobre el interés y capacidad de Aragón para organizar el Gran Premio, Azcón ha señalado que "tenemos es acreditado el éxito". "Creo que la suerte que tenemos es que durante tantos años hemos visto cómo la capacidad de Alcañiz, la capacidad de Teruel, de organizar un gran evento deportivo como MotoGP nos posiciona para poder seguir haciéndolo".

CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ESPAÑA

El presidente de Aragón ha reiterado el "buen trabajo" que se ha hecho durante estos años y la apuesta desde todos los puntos de vista de los últimos años con inversiones económicas "muy importantes". Al respecto, ha citado los más de 6 millones de euros en el reasfaltado de Motorland en 2024 y en el año 2025 se han destinado 2 millones de euros en asfaltar también ocho de las vías que llevan al circuito.

"El buen trabajo que hacemos es lo que habla de nosotros, la apuesta que desde el Gobierno de Aragón, desde el Ayuntamiento de Alcañiz estamos haciendo por Motorland, es lo que nos posiciona de cara al futuro para que podamos seguir vinculados al Mundial de MotoGP", ha razonado.

Azcón ha comentado que el Ejecutivo autonómico "ha demostrado que siempre que exista posibilidad de que MotoGP apueste por Alcañiz, el Gobierno de Aragón va a estar ahí y es evidente que el Gobierno de España no lo hace".

"Es evidente que el Gobierno de España apuesta por otros circuitos y esa es una cuestión que a nosotros nos ha dado especialmente pena cuando la ministra de Educación y Deporte, era una aragonesa --por Pilar Alegría-- que apostaba por los circuitos catalanes y no lo hacía por los aragoneses".

"Ya sabemos que, aunque la ministra haya sido aragonesa y hoy esté en las Cortes de Aragón, ha decidido apostar por Cataluña, no ha decidido apostar por Aragón", le ha afeado.

No obstante, ha dejado claro que el Gobierno de Aragón va a seguir apostando porque el Mundial pueda celebrarse en Aragón y no es solo la apuesta de las instituciones, "sino fundamentalmente es la apuesta que hace la gente".

Al respecto, ha dicho que la razón fundamental del éxito de Motorland es que la gente de Alcañiz y la gente de Aragón "quiere motos". "La gente está encantada de ser sede del Mundial y eso es lo que hace que esto año tras año sea el éxito que es", ha zanjado.