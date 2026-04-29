Azcón: "Empieza una nueva legislatura para trabajar más duro y que más aragoneses puedan mejorar su calidad de vida"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, tras su investidura en 2026. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón de la XII legislatura, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles, 29 de abril, instantes después de ser investido por la mayoría PP-Vox en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que "empieza una nueva legislatura para trabajar más duro y para que haya un mayor número de aragoneses que puedan mejorar su calidad de vida y que confíen en nuestro futuro".

Tras proclamar la presidenta del Parlamento autonómico, María Navarro, la investidura, Azcón ha posado con los diputados del PP para una foto de familia dentro del hemiciclo y ha realizado unas breves declaraciones a los medios de comunicación.

Ha agradecido "la confianza de los aragoneses" reflejada en las urnas en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, destacando "a todos los que han querido confiar en nosotros".

"Pronto conoceremos la composición del Gobierno", ha comentado Azcón, quien tomará posesión de su cargo este jueves a las 17.00 horas en el Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes. El lunes tomarán posesión los nueve consejeros en el Edificio Pignatelli y, a continuación, se celebrará el primer Consejo de Gobierno de la legislatura.