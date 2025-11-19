Azcón espera que haya "sentido común" para aprobar los presupuestos de Aragón de 2026

TERUEL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que la Comunidad Autónoma vive "un momento histórico" y que trabajará para aprobar los presupuestos de 2026, exigiendo "sensatez y sentido común" para conseguirlo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha puesto de relieve las inversiones empresariales anunciadas en la Comunidad Autónoma, insistiendo en que "las administraciones tenemos la obligación de aprobar los presupuestos" para puntualizar: "Yo no soy Pedro Sánchez, no voy a agarrarme al poder pase lo que pase".

"Voy a trabajar para que se aprueben los presupuestos, pero si no lo conseguimos por segundo año consecutivo, aunque nadie quiera ir a elecciones, la posibilidad más seria es que las convoquemos".

Ha enfatizado que en las elecciones autonómicas de 2023 se conformó "una mayoría política" que propició un cambio de gobierno y aprobó un presupuesto, el de 2024, y "puede volver a aprobar un presupuesto ahora".

"Podemos ponernos de acuerdo si pensamos en Aragón, ahí es donde van a estar volcados mis esfuerzos, en que consigamos un buen presupuesto para Aragón que mejore los servicios públicos y permita que el momento histórico en el que se encuentra nuestra Comunidad Autónoma siga siendo de extraordinaria ilusión y optimismo".