Presidente CHG alerta de "vacío absoluto" al que se encaminan los acuíferos y pide a la agricultura "adaptarse"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda - CHG

CIUDAD REAL 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, ha alertado de que la situación en los acuíferos de su demarcación se encaminan, tras once años en déficit, al "vacío absoluto del sistema", situación ante la que ha pedido a la agricultura dependiente de su cuenca que "se adapte", ya que "consumir por encima del recurso, no es sostenible", además de que "en ninguna cuenca sobra agua para trasvasar" al Guadiana.

En una entrevista con Radio Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press, apunta por ejemplo a que el Acuífero número 23, en Ciudad Real, tiene una entrada de 200 hectómetros cúbicos al año, mientras salen 400. "Esto, año tras año, es insostenible".

En un contexto en el que un total de 4.700 concesiones de riego tienen fecha de caducidad en 2027 y con el Gobierno de Castilla-La Mancha trabajando para que puedan renovarse al completo, Moraleda ha dicho que "hay que estudiar en qué condiciones pueden quedar" esas explotaciones, que "contribuyen, de alguna manera y definitivamente, al deterioro permanente de las masas de agua". "Habrá que estudiar otras alternativas", ha indicado.

Unos expedientes que afectan a una superficie de unas 20.000 hectáreas, tal y como ha señalado, "repartidas por todas las masas del Alto Guadiana". Con todo, ha señalado que se supera anualmente la cantidad de agua con respecto a la que entra, lo que "conduce a un deterioro permanente de las masas", lo que "está poniendo en peligro la agricultura".

"Por eso hay que utilizar medidas drásticas para revertir esta situación", asegura, reparando en que son ya "once años consecutivos perdiendo recursos" y vaciando el acuífero "progresivamente".

En este contexto, insiste en que "la única solución posible" es que la agricultura "se adapte". "Este territorio se tiene que acomodar".

Aunque admite que los agricultores han hecho ya esfuerzos, indica que, "a lo mejor, son insuficientes" a la vista de la estadística.