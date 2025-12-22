Albiol afirma que desalojados del B9 han ocupado el albergue cerrado de Can Bofí Vell (Badalona)

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, durante una convocatoria con vecinos para abordar la crisis del desalojo del B9, a 22 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BADALONA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmado este lunes por la tarde que desalojados del antiguo instituto B9 han ocupado el albergue cerrado de Can Bofí Vell, y ha asegurado que para hacerlo "rebentaron la alarma".

Lo ha dicho en una reunión con vecinos contrarios a la presencia de los desalojados del B9, que se han concentrado frente a Can Bofí Vell, donde también hay este lunes una movilización de sentido contrario convocada por entidades a favor del derecho a la vivienda.

Albiol ha relatado que "los desalojados se presentaron con los abogados con un documento notarial diciendo que certificaban que estaban desde el miércoles o el jueves", y ha afirmado textualmente que coincide con los vecinos en que hay que echarlos.

"Yo como alcalde no puedo entrar en ese edificio ni mandar que entre la Guàrdia Urbana por un tema jurídico", y ha dicho textualmente que es una vergüenza que se metan en una propiedad sin permiso.

Ha añadido que el Ayuntamiento está "apretando" para lograr que se eche a las personas que han ocupado Can Bofí Vell, aunque ha añadido que si no se consigue se tendrá que acudir a la vía judicial para lograrlo.

"Por la puñetera ley que tenemos en este país no podemos impedir, el Ayuntamiento, que entren ni que salgan", ha lamentado, y ha prometido a los vecinos reforzar la seguridad en el barrio mientras dure la ocupación del antiguo albergue.