El Consejo de Gobierno aprueba este martes la oferta de empleo en el SAS para 2025 con 10.289 plazas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el Hospital de Valme, en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba este martes en su sesión semanal la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con un total de 10.289 plazas, lo que supone una tasa de reposición del 120%, la máxima establecida en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023 para los sectores prioritarios.

Del total de plazas incluidas en esta oferta, destacan por volumen las correspondientes a distintas especialidades de Enfermería, con 2.558 plazas, que suponen el 24,8% del total, o las de licenciados sanitarios, más de 1.823, seguidas de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) con 1.675, celador con 829 y auxiliar administrativo con 716, según lo acordado en la mesa general del SAS.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado este extremo en declaraciones a los medios en un acto organizado en el Hospital de Valme de Sevilla. Sanz ha llamado la atención sobre el hecho de que, con esta OEP de 2025 y las de 2022, 2023 y 2024 que se han ido resolviendo en los últimos meses, el SAS llegará a final de 2026 alcanzando un 96% de la plantilla estabilizada frente al 40% con el arrancó el Gobierno del PP hace siete años.

La oferta de 2025 incorpora 3.735 plazas de nueva creación, ya anunciadas en Consejo de Gobierno, así como la previsión de 2.167 plazas correspondientes a jubilaciones futuras, dentro de la planificación plurianual que viene desarrollando el SAS. Del total de plazas aprobadas se reservará un 10% para personas con discapacidad: un 7% para discapacidad igual o superior al 33%, un 2% para discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental.

El Servicio Andaluz de Salud, desde 2019, ha resuelto procesos de acceso de 58.701 plazas fijas, a las que se añaden las 21.953 en proceso de resolución y ahora estas 10.289 de la nueva oferta. En materia de empleo, la Junta de Andalucía y cinco sindicatos --Satse, Sindicato Médico Andaluz (SMA), CSIF, CCOO y UGT-- han firmado un "acuerdo histórico" para la sanidad pública andaluza. En concreto, la Administración y las centrales sindicales han firmado un nuevo pacto de bolsa para la contratación de personal sanitario de manera "más ágil, transparente y justa".

El baremo de méritos será de 80 puntos por experiencia profesional, 70 puntos por formación y hasta 50 puntos por OPE aprobada. Las primeras contrataciones con la bolsa fruto de este pacto se harán a finales de enero o principios de febrero, y el "hito" más "importante" para este nuevo modelo llegará con las contrataciones de verano. El nuevo pacto "ordena, simplifica y da seguridad a los profesionales, a los equipos directivos y al propio sistema sanitario", y no supone un cambio puntual, sino "una mejora estructural que beneficia a todo el sistema público de salud".

Entre las novedades que aporta este nuevo modelo, los Especialistas Internos Residentes (EIR), tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán "automáticamente" en bolsa una vez finalizada su residencia. Además, a partir de ahora, presentarse a una Oferta de Empleo Público (OPE), aunque no se apruebe, sumará puntos.