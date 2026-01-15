Azcón exige la retirada "inmediata" del modelo de financiación: "Nunca imaginamos que fuera un insulto a los aragoneses"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido la retirada "inmediata" del modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central por considerarlo "injusto" y un "insulto para los aragoneses" que solo busca la "supervivencia" política del presidente, Pedro Sánchez.

Azcón se ha expresado así este jueves, un después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocase a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para presentarles el nuevo modelo de financiación.

"En Aragón vamos a ser contrarios a este modelo, vamos a seguir defendiendo la solidaridad", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico en su comparecencia en rueda de prensa, acompañado por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

Se ha referido al nuevo modelo como "malo para toda España, pero pésimo para Aragón y para los aragoneses", además de que "ataca frontalmente a la igualdad, a la solidaridad entre españoles" porque está hecho "a medida, a la carta" de los intereses de los independentistas catalanes.

Ha subrayado la voluntad de Aragón de ser uno de los territorios "que aporte al sistema", algo sobre lo que se ha mostrado convencido que se producirá "dentro de muy poco", gracias al crecimiento de la economía regional.

"Cuando Aragón aporte a la caja común seguiremos defendiendo la solidaridad y un modelo de financiación autonómica pactado entre todos, que mejore la situación no solamente de los independentistas, sino de todos los españoles", ha aseverado.

Por el contrario, el sistema diseñado por el Gobierno de España es "especialmente injusto" y "desoye e ignora absolutamente los criterios de justicia que se reclaman desde Aragón", en alusión a la superficie y la dispersión, que pierden peso en el nuevo plan de financiación autonómica y son "necesarios" para prestar servicios básicos. Ha recordado que la comunidad autónoma representa el 10 por ciento de los kilómetros cuadrados de España, pero solo cuenta con el 3 por ciento de la población.

RECHAZO Y BATALLA

Jorge Azcón ha tildado de "tremendo varapalo", no solo para Aragón, el plan del Ministerio de Hacienda para reformar el modelo de financiación autonómica. De hecho, el 93 por ciento de las comunidades, que representan al 84 por ciento de los españoles, se posicionaron en contra de "esta injusticia", ha destacado.

Ha reconocido que desde el Gobierno de Aragón esperaban un "modelo injusto", pero "nunca imaginamos que fuese un insulto a los aragoneses y que ocuparíamos la peor posición de todas las comunidades autónomas". "Era imposible absolutamente pensar que querían perjudicar directamente a nuestra comunidad autónoma", ha apostillado.

Por ello, ha señalado como "determinante" que los distintos partidos políticos de Aragón se posicionen: "Los que faltan de posicionarse y los que hoy tienen nuevos datos, porque es imposible que un modelo que se ha pactado en despachos y oficinas, en lugar de hablarse con los representantes de los territorios, sea un modelo justo y equilibrado".

En este punto, ha afirmado: "Incomprensiblemente, el PSOE y Pilar Alegría aplauden un modelo que perjudica gravemente a Aragón. Por eso, queremos que el Gobierno de España retire el modelo y queremos saber cuáles son los partidos políticos en Aragón que le piden la inmediata retirada de este modelo".

Por su parte, ha insistido en que la postura de Aragón no pasa simplemente por el rechazo y censura a este nuevo modelo de financiación autonómica: "Queremos pedir la retirada del modelo a Pedro Sánchez, a la ministra --de Hacienda-- y candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, y también a la candidata de Aragón, Pilar Alegría, que ha dejado de ser ministra hace escasas fechas".

Asimismo, Azcón ha garantizado: "Vamos a dar la batalla contra esta injusticia en todos los términos que podamos, no solamente jurídicos, sino también los sociales". Ha pedido a los aragoneses que manifiesten su pensamiento sobre la propuesta del PSOE y La Moncloa para financiar su sanidad, educación y servicios sociales con su voto en las urnas el próximo 8 de febrero.

Respecto a la batalla en términos jurídicos a la que ha aludido el presidente de Aragón, ha aclarado que llegará con la tramitación parlamentaria, puesto que actualmente "no hay ningún acto administrativo que se pueda recurrir, si no, los servicios jurídicos lo estarían estudiando".

ARAGÓN, LA PEOR FINANCIADA

A juicio del presidente del Gobierno de Aragón, el Ejecutivo central pretende que haya dos tipos de comunidades autónomas: "Una primera, privilegiada y con trato preferente; y otras de segunda, donde se encuentra Aragón en la última de las posiciones".

"Esta propuesta visibiliza absolutamente lo que al Gobierno de España y a Pedro Sánchez les importa Aragón: absolutamente nada", ha zanjado Azcón, quien ha cuestionado al Ejecutivo central por decidir que la financiación autonómica sea un debate de la precampaña electoral de cara a los comicios en la comunidad el 8 de febrero.

Su plan "insulta" a los aragoneses y apuesta por "romper la caja común para seguir contando con los votos de los independentistas catalanes, que son quienes le mantienen en la Moncloa", ha anotado Azcón, quien ha lamentado que con este sistema de financiación "llueve sobre mojado".

"Aragón estaba en una mala situación y quieren colocarnos en una peor situación de la que nos encontramos", se ha quejado, cifrando en 97 los millones menos que recibió la comunidad autónoma en 2025 con respecto al año anterior, lo que la sitúa como la segunda "peor tratada" en este sentido, solo superada por La Rioja.

"Solo hay tres comunidades autónomas que vieron reducida su financiación en el 2025: La Rioja, Extremadura y Aragón", ha expuesto Azcón, al tiempo que ha enfatizado en que la comunidad autónoma que lidera recibía un 3,4 por ciento del total de fondos cuando se puso en marcha el modelo de financiación todavía vigente, mientras que "ahora nos plantean un 3,21 por ciento".

También ha hablado del principio de ordinalidad, garantizado para Cataluña: "La ministra de Hacienda tiene que hacer auténticas piruetas para explicar la posición y seguir llamando al principio de ordinalidad lo que es insolidaridad".

INFORME DE FEDEA

De acuerdo al nuevo sistema, Aragón, "que ya estaba por debajo de la media, se convierte en la comunidad con la peor financiación efectiva de España", ha criticado Roberto Bermúdez de Castro, dado que la comunidad autónoma aragonesa aparece al final de la tabla en la financiación por población ajustada, lo que establece la forma de distribuir la financiación teniendo en cuenta la población real y las variables que influyen en el coste de prestar servicios públicos.

Bermúdez de Castro ha aclarado que, según el informe presentado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Aragón recibiría 295 millones de euros de financiación líquida, frente a los 630 millones anunciados.

La pérdida, ha precisado el consejero autonómico, se debe a que Aragón dejará de recibir el beneficio de impuestos como el de Patrimonio o los relativos a residuos o el juego, que se integrarán en el sistema y hasta ahora "recibíamos el cien por cien".

Los datos de Fedea también han demostrado que Aragón solo recibirá 23 millones de euros del fondo climático contemplado en el nuevo sistema de financiación, frente a los 216 que percibirá Cataluña. "La limpieza de cauces y de ríos, si lo pactamos con la CHE, costará mucho más de 23 millones de euros anuales", ha estimado.